Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor... 6 köyü daha kurtardılar
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı
|15 Ekim 2020 16:55
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.
Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
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