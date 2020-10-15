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Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor... 6 köyü daha kurtardılar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı
 15 Ekim 2020 16:55
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Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor... 6 köyü daha kurtardılar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Anadolu Ajansı
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