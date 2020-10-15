Sağlık Bakanlığından Dünya El Yıkama Günü için eğitici paylaşım
Sağlık Bakanlığı, Dünya El Yıkama Günü'nde yapığı paylaşımla el yıkamanın önemine vurgu yaptı
|15 Ekim 2020 16:59
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Sağlık Bakanlığı, Dünya El Yıkama Günü'nde yapığı paylaşımla el yıkamanın önemine vurgu yaptı.
Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından Dünya El Yıkama Günü nedeniyle "Bugün Dünya El Yıkama Günü. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için ellerimizi sık sık yıkamamız gerektiğini biliyoruz, değil mi çocuklar? Peki, ellerimizi ne zaman ve nasıl yıkamalıyız?" mesajı ile paylaşılan animasyonda el yıkamanın önemi vurgulandı. Ayrıca videoda ellerin nasıl, ne zaman ve ne kadar uzunlukta yıkanması gerektiği anlatıldı.
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