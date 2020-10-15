İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
|15 Ekim 2020 17:09
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Merkez üssü Marmara Denizi Avcılar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi.
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 15, 2020
AVCILAR (ISTANBUL) https://t.co/L6d3yY7RKw
15.10.2020, 16:55:12 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 4.8 km#Kandilli
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