MSB'den mezarlık ziyaretindeki sivilleri vuran Ermenistan'a tepki

YÖK, AY SONUNA KADAR 'KARİYER-LİYAKAT PROJESİ'Nİ HAYATA GEÇİRECEK YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç: Bu ay sonuna doğru yine üniversite akademik personel istihdamına yeni bir vizyon kazandıracak olan YÖK Kariyer-Liyakat Projesi'ni hayata geçireceğiz. Liyakat sahibi nitelikli doktoralı gençlerimiz ile üniversitelerimizi ülkemizde ilk defa uygulanacak bir kurgu ile bir platformda eşleştireceğiz