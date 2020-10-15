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FETÖ'nün 'adliye imamına' hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Denizli dar bölge adliye imamı" olduğu tespit edilen ByLock kullanıcısı Yasin Doğan, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
 15 Ekim 2020 17:46
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FETÖ'nün 'adliye imamına' hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Denizli dar bölge adliye imamı" olduğu tespit edilen ByLock kullanıcısı Yasin Doğan, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Doğan ile avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Doğan, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Doğan, hakkındaki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Suçsuz olduğunu savunan Doğan, beraatini istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Fırat Gedik, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Yasin Doğan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İddianamede, Doğan'ın, FETÖ'nün adliye yapılanması içinde "Denizli darbe bölge sorumlusu" olduğu, örgüt mensubu adliye çalışanlarını yönlendirdiği, ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu belirtilmişti.

Anadolu Ajansı
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