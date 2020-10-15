FETÖ'nün 'adliye imamına' hapis
|15 Ekim 2020 17:46
|+Aa- Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Denizli dar bölge adliye imamı" olduğu tespit edilen ByLock kullanıcısı Yasin Doğan, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Doğan ile avukatı katıldı.
Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Doğan, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.
Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Doğan, hakkındaki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
Suçsuz olduğunu savunan Doğan, beraatini istedi.
Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Fırat Gedik, heyetin kararını açıkladı.
Buna göre sanık Yasin Doğan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
İddianamede, Doğan'ın, FETÖ'nün adliye yapılanması içinde "Denizli darbe bölge sorumlusu" olduğu, örgüt mensubu adliye çalışanlarını yönlendirdiği, ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu belirtilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelileri yakalandı
15 Ekim 2020 16:50
|FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
15 Ekim 2020 15:06
|Kayseri'de yargılanan 3 FETÖ sanığına hapis cezası
15 Ekim 2020 13:08
|Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
15 Ekim 2020 11:38
|Osmaniye'de cezası kesinleşen iki FETÖ hükümlüsü yakalandı
15 Ekim 2020 11:21
|Terör örgütü PKK'ya katılımda HDP'nin rolü tanık ifadelerinde
15 Ekim 2020 11:13
|Malatya'da bir PKK şüphelisi yakalandı
15 Ekim 2020 10:36
|Hakkında arama kararı verilen FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı
15 Ekim 2020 10:12
|Irak'ın kuzeyi ve Hakkari'de 13 terörist etkisiz hale getirildi
14 Ekim 2020 20:44
|MİT istihbarat verdi, PKK'nın üst düzey sorumlusu öldürüldü
14 Ekim 2020 18:32