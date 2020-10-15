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AÖF kayıt süresi uzatıldı

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıt süresi uzatıldığını duyurdu
 15 Ekim 2020 18:00
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AÖF kayıt süresi uzatıldı

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru;

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Kayıt Süresi Uzatıldı

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Memurlar.Net
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