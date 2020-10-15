AÖF kayıt süresi uzatıldı
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıt süresi uzatıldığını duyurdu
|15 Ekim 2020 18:00
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Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru;
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Kayıt Süresi Uzatıldı
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.
Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
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