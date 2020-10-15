Bu ilde apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarında bir araya gelinmesi yasaklandı
|15 Ekim 2020 18:05
|+Aa- Yazdır
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarında bir araya gelinmesi yasaklandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldığı belirtildi.
Çocukların taşıyıcı rolünde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, ortak alanlarda kontrolsüz şekilde maske ve mesafe kurallarına uymadan birbirlerine temas eden çocukların hastalığın yayılmasına sebep olabileceği ifade edildi.
Çocukların daha sonra hastalığı aile fertlerine taşıyabileceği ve böylelikle yayılıma neden olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Apartman ve sitelerin önlerinde bulunan ortak kullanım alanları olan çocuk parkları, basketbol sahaları, oyun alanları gibi yerlerin kullanımının kapatılmasına, aynı zamanda apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarının apartman sakinlerince bir araya gelinerek çeşitli faaliyetlerde kullanılmaması için tedbirler alınmasına karar verilmiştir."
Açıklamada, apartman ve site yöneticilerinin gerekli önlemleri alması gerektiği, yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İki ilden yeni karantina haberleri geldi
15 Ekim 2020 15:39
|YÖK, ay sonuna kadar 'Kariyer-Liyakat Projesi'ni hayata geçirecek
15 Ekim 2020 15:15
|Vakalar artınca kaymakamlık ev ziyaretlerini yasakladı
15 Ekim 2020 14:46
|Temasta bulunduğu kişileri bildirmeyen koronavirüs hastası hakkında soruşturma
15 Ekim 2020 14:04
|Öğretim görevlisi ilanında iki sorun!
15 Ekim 2020 14:00
|Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği devam ediyor
15 Ekim 2020 13:51
|İçişlerinden genelge: Yarın koronavirüs denetimi yapılacak
15 Ekim 2020 13:39
|'Havalimanına aracını park edenler araçlarını aramak zorunda kalmayacaklar'
15 Ekim 2020 11:35
|2 bin 512 personelin katılımıyla Yıldırım-13 operasyonu başlatıldı
15 Ekim 2020 11:31
|Kişisel verilerin işlenmesi için velilerden izin alınacak
15 Ekim 2020 10:49