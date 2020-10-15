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Bu ilde apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarında bir araya gelinmesi yasaklandı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarında bir araya gelinmesi yasaklandı
 15 Ekim 2020 18:05
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Bu ilde apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarında bir araya gelinmesi yasaklandı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarında bir araya gelinmesi yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldığı belirtildi.

Çocukların taşıyıcı rolünde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, ortak alanlarda kontrolsüz şekilde maske ve mesafe kurallarına uymadan birbirlerine temas eden çocukların hastalığın yayılmasına sebep olabileceği ifade edildi.

Çocukların daha sonra hastalığı aile fertlerine taşıyabileceği ve böylelikle yayılıma neden olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Apartman ve sitelerin önlerinde bulunan ortak kullanım alanları olan çocuk parkları, basketbol sahaları, oyun alanları gibi yerlerin kullanımının kapatılmasına, aynı zamanda apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarının apartman sakinlerince bir araya gelinerek çeşitli faaliyetlerde kullanılmaması için tedbirler alınmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, apartman ve site yöneticilerinin gerekli önlemleri alması gerektiği, yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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