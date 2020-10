Yeni salgın uyarısı... Koronavirüsle aynı aileden

Bilim insanları 2016 yılından beri Çin'de domuzları enfekte eden ve hayvanlarda şiddetli ishal ve kusmaya neden olan bir corona virüs türünün insanlara bulaşabileceğini kanıtladıklarını açıkladı. Yarasalardan domuzlara geçen "SADS-CoV" adlı virüsün hava yoluyla insan solunum organlarında, karaciğerlerde ve bağırsaklarda çoğalabildiği belirtildi.

DOMUZLARDAN İNSANLARA YAYILABİLİR

ABD'de North Carolina Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, 2016'dan beri Çin'de domuzları enfekte eden ve şiddetli ishal ve kusmaya neden olan bir corona virüs türünün insanlara yayılabileceği konusunda uyardı.

SOLUNUM ORGANLARI, KARACİĞERDE VE BAĞIRSAKTA ÇOĞALABİLİYOR

SADS-CoV adlı verilen virüsün yarasalardan geldiği ve hayvancılık endüstrisi nedeniyle domuzlara yayıldığı düşünülüyor. Ancak Kuzey Carolina Üniversitesi'nden araştırmacılar, SADS-CoV'nin hava yolu ile yeni tip corona virüs pandemisine neden olan SARS-Cov-2'ye benzer bir şekile insanlarda, solunum organları, karaciğer ve bağırsak hücrelerini enfekte edip kopyalayabildiğini gösterdi.

YENİ TİP CORONA VİRÜSLE AYNI AİLEDEN

SADS-CoV, Covid-19'a neden olan küresel salgının sorumlusu SARS-CoV-2 ile aynı virüs ailesine mensup, ancak farklı bir tür. Spesifik olarak, SADS-CoV r "alfacorona virüs", SARS-CoV-2 ise bir "betacorona virüs" olarak adlandırılıyor.

ALFACORONA VİRÜSLERİN TEHLİKESİ GÖZ ARDI EDİLİYOR

Çalışmanın yazarı ve epidemiyolog Ralph Baric, 'Birçok araştırmacı, Covid-19, SARS ve MERS gibi betacoronavirüslerin yol açtığı hastalıklara odaklanıyor. Ancak alfacorona virüsler gözardı ediliyor. Aslında alfacorona virüsler, türler arasında hızlı bir şekilde atlama potansiyelleri göz önüne alındığında, insan sağlığıyla ilgili daha büyük olmasa da eşit derecede tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullanıdı. Araştırmacılar, ayrıca SADS-CoV'nin insanlarda soğuk algınlığına neden alfacoronavirüsten, (HCoV-229E ve HCoV-NL63) farklı olduğunu açıkladı.

Profesör Baric ve meslektaşları yaptıkları çalışmada, SADS-CoV'nin domuzlardan atlayıp insan popülasyonlarına bulaşma riskini araştırdı. Bu kapsamda çeşitli sentetik insan hücre türleri virüsle enfekte edildi. Araştırmacılar, birincil akciğer ve bağırsak hücreleri dahil olmak üzere insan hücrelerinin SADS-CoV enfeksiyonuna duyarlı olduğunu buldu.

Bununla birlikte, ekip, yeni tip corona virüsün aksine, domuz corona virüsünün akciğerler yerine bağırsak hücrelerinde daha hızlı çoğalabildiğini belirtti.

İNSANLAR SAD-COV'A KARŞI ÇAPRAZ BAĞIŞIKLIĞA SAHİP DEĞİL

Öte yandan, bilim insanları bulgularına dayanarak, SADS-CoV özelinde insanların, hayvan popülasyonlarından kaynaklanan corona virüslere yakalanmasını engelleyebilecek çapraz koruyucu sürü bağışıklığına sahip olmadığını söyledi.

POTANSİYEL BİR SALGIN RİSKİ OLUŞTURUYOR

Çalışmanın diğer yazarı Caitlin Edwards, "SADS-CoV, dünya çapında dağıtımı olan heterojen bir virüs grubu olan HKU2 adı verilen yarasa corona virüslerinden türedi. Bu virüsün ortaya çıkıp insan popülasyonlarını enfekte edip edemeyeceğini tahmin etmek imkansız. Ancak, SADS-CoV'nin geniş konakçı yelpazesi ile insan hücrelerinde çoğalma yeteneği birleştiğinde ortaya çıkması potansiyel bir risk oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın tüm bulguları Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.