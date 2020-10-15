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AB Liderler Zirvesi'nde korona paniği

Covid-19 gündemi ile toplanan AB Liderler Zirvesi'ne katılan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine toplantıda hızlıca ayrıldı
 15 Ekim 2020 18:57
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AB Liderler Zirvesi'nde korona paniği

Covid-19 gündemi ile toplanan AB Liderler Zirvesi'ne katılan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine toplantıda hızlıca ayrıldı.

Korona virüs gündemi ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan AB Liderler Zirvesi'nde Covid-19 paniği yaşandı. Zirveye AB Komisyonu adına katılan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinde bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine toplantıdan ayrılmak zorunda kaldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Von der Leyen, "Ön ofisimin bir üyesinin bu sabah Covid-19 testinin pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildim. Kendi testim ise negatif çıktı. Önlem olarak kendimi tecrit etmek için derhal Avrupa Konseyi'nden ayrılıyorum'' ifadelerini kullandı.

AB Liderler Zirvesi bugün ve yarın yapılacak toplantılar için bir araya gelmişti. Von der Leyen'in sağlık durumunun zirveye nasıl yansıyacağı ise merakla bekleniyor.

Öte yandan AB Liderler Zirvesi öncesinde kısa bir açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB Liderleriyle gündemdeki en acil konu olan Covid- 19'a karşı nasıl mücadele edeceğimizi ele alacağız. AB boyutunda 27 ülke yöneticisiyle karantinaların organize edilmesi ve hareketliliğin takip edilmesi konularında koordine olmak için görüşeceğiz'' demişti.
İhlas Haber Ajansı
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