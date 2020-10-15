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Yeni hasta sayısı 1700 sınırına dayandı

Sağlık Bakanlığı 15 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.
 15 Ekim 2020 19:00
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Yeni hasta sayısı 1700 sınırına dayandı

Sağlık Bakanlığı 15 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Ağır hasta sayısı 1408 oldu, son 24 saatte 1311 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 299 bin 679'a yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız. ' ifadelerini kullandı.

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