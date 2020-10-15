İki belediyeden yöresel yemek atışması
Türkiye genelinde belediyelerinin sosyal medya hesaplarında yöresel yemek paylaşımları okuyucuları gülümsetti.
|15 Ekim 2020 19:14
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Türkiye genelinde belediyelerinin sosyal medya hesaplarında yöresel yemek paylaşımları okuyucuları gülümsetti.
Belediyeler, sosyal medya hesaplarından "yöresel yemek atışması" yaptı.
Datça Belediyesi, "Datça'ya ilk yağmur yağdı, yarın Garaville zamanı." paylaşımı yaptı.
Datça Belediyesi'nin paylaşımına karşılık olarak Tatvan Belediyesi ise; "Helalinden Büryan'ı yemek varken" paylaşımı yaptı.
Helalinden Büryanı yemek varken 😉 https://t.co/otZ13e426r pic.twitter.com/b9bjCwpAtFTatvan Belediyesi (@TatvanBld) October 15, 2020
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