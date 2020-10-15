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TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İstanbul 1 No'lu Şubesi, Bakırköy Belediyesinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasını protesto etti.
 15 Ekim 2020 19:23
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TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İstanbul 1 No'lu Şubesi, Bakırköy Belediyesinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasını protesto etti.

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ve ellerinde çeşitli pankartlar olan sendika üyeleri sloganlar atarak, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun maskesini takan bir sendika üyesi de Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi verdiği vaatlerin ses kayıtlarını dinleterek, parti yönetimini eleştirdi.

Grup adına açıklama yapan Şube Başkanı Adem Erdem, demokratik haklarını kullanırken önce işçi ve memur arkadaşlarının yerlerinin değiştirildiğini, daha sonra 2 işçinin işten çıkarıldığını savundu.

Verilen gözdağına boyun eğmeyeceklerini ifade eden Erdem, şöyle devam etti:

"Sadece memur değil, belediye şirket işçilerinin ve kadro işçilerinin ya toplu sözleşmeleri imzalanmıyor ya da toplu sözleşme masaları kurdurulmuyor. Bakırköy Belediyesi emekçisi tüm çalışanlara sesleniyoruz: Emeğe ve emekçiye net olarak savaş açmış bir işverene karşı tüm emekçilere 'birleşin' diyoruz. Taleplerimizin karşılanmaması halinde demokratik haklarımızı ısrarla ve artırarak kullanacağımızı, eylemlerimizi iş bırakmaya çevireceğimizi bildiriyoruz. Toplu sözleşmelere ilişkin TÜM BEL-SEN zam taleplerinin karşılanması ile toplu sözleşmenin neticelendirilmesi, işten çıkarılan arkadaşlarımızın bir an önce işe geri alınması, Genel-İş ile toplu sözleşme masasına oturularak hak kayıplarının giderilmesi ve toplu sözleşme imzalanması, kısa çalışma ödeneği ile yaşanan hak kayıpların giderilmesiyle yığınlaşan diğer sorunların çözümü için çalışmalar başlatılması talebimizle bilcümle kendilerini diyalogla müzakereye bekliyoruz. Ortak akılla acilen çözüm bekliyoruz."

Açıklamanın ardından Bakırköy Belediye binası önüne gelen sendika üyeleri, daha sonra sessiz bir şekilde ayrıldı.
Anadolu Ajansı
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