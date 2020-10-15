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CHP'li Karabıyık'tan 'ders kitaplarına' ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Talim Terbiye Kurulu yeniden yapılandırılmalı ve tüm ders kitapları uzmanlardan oluşan komisyonlar tarafından incelenerek, nitelikli içeriklerle hazırlanmalıdır." ifadelerini kullandı.
 15 Ekim 2020 19:26
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CHP'li Karabıyık'tan 'ders kitaplarına' ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Talim Terbiye Kurulu yeniden yapılandırılmalı ve tüm ders kitapları uzmanlardan oluşan komisyonlar tarafından incelenerek, nitelikli içeriklerle hazırlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğrencilere ücretsiz kitap verdiğini, ancak eğitimcilerin, içerik olarak yetersiz olan bu kitaplara ek olarak nitelikli kaynak kitaplara ihtiyaç duyduğunu savundu.

Özellikle uzaktan öğretim sürecinde kitapların yetersizliği ve sınav odaklı eğitim politikaları nedeniyle öğretmen ve öğrencilerin yardımcı kitap kullanmak zorunda kaldığını belirten Karabıyık, Talim Terbiye Kurulu'nun yapısının değiştirilmesinin MEB kitaplarının niteliğini yok ettiğini savunarak, "2006 yılında Talim Terbiye Kurulu'ndan istifa eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu kurulun neden önemli olduğunu bilmelidir." görüşünü ifade etti.

E-içerik hazırlanması ve kontrol edilmesi yetkisinin 2018'de yayımlanan yönerge ile Talim ve Terbiye Kurulundan alınarak Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne verildiğine dikkat çeken Karabıyık, bu nedenle EBA'da yayınlanan içeriklerin hiçbirinin denetiminin Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yapılamadığına işaret etti.

Çocukların nitelikli ve eşit eğitim imkanına erişimi için gereken tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Karabıyık, "Talim Terbiye Kurulu yeniden yapılandırılmalı ve tüm ders kitapları uzmanlardan oluşan komisyonlar tarafından incelenerek, nitelikli içeriklerle hazırlanmalıdır." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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