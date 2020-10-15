Öldürülen emekli hemşire son yolculuğuna uğurlandı
|15 Ekim 2020 19:34
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Aydın'ın Didim ilçesinde öldürülen emekli hemşire Hatice Tusu, son yolculuğuna uğurlandı.
Hatice Tusu'nun cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındıktan sonra Söke ilçesi Özbaşı Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Tusu'nun cenazesi kadınların omuzunda araca konuldu.
Mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından Tusu'nun cenazesi toprağa verildi.
Öldürülen kadının arkadaşı Nevin Duran, Tusu'nun hayat dolu bir insan olduğunu belirtti.
Korodan arkadaşı Hüseyin Çakır da "Didim Kültür ve Sanat Derneği "nde birkaç yıl birlikte çalıştık. İkisi de arkadaşımızdı. Arkadaşlarımız çok dikkatli insanlardı. Böyle bir şeyi nasıl yaptı hala şaşkınlık içindeyiz." dedi.
Tusu ve kendisini öldüren S.A'nın koroda arkadaş olduğu öğrenildi.
- Olay
Didim'de yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu'dan haber alamayan yakınları 11 Ekim'de kayıp başvurusunda bulunmuş, soruşturma başlatan ekipler kadının arkadaşı S.A'yı gözaltına almıştı.
Tusu'nun cenazesi Hisar Mahallesi'ndeki arıtma tesisinin bulunduğu bataklık alanda bulunmuş, cinayeti itiraf eden zanlı tutuklanmıştı.
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