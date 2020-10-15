Okul Aile Birliği toplantıları yapılacak mı? İşte MEB'in açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı, tüzel kişiliği bulunmayan okul aile birliği genel kurul toplantılarının yapılmasının gerektiğini belirtti.
|15 Ekim 2020 19:34
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Tüzel kişiliği bulunmayan ve yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bir yıl olan okul aile birliği genel kurullarının yapılıp yapılmayacağı sıkça tartışılan bir konuydu.
Milli Eğitim Bakanlığı, genel kurulların yapılmaması halinde, okul aile birliği yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin bir yılla sınırlanmış olması nedeniyle sorun yaşanabileceğine dikkat çekerek, genel kurulların yapılmasını istedi.
İŞTE MEB'İN YAZISI
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