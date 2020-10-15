Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan sözleşmeli Deniz Er Volkan Soy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
|15 Ekim 2020 20:03
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yüz yüze açıklaması sonrasında, Erdoğan YÖK heyetini kabul etti
15 Ekim 2020 20:10
|'Kayıp, kaçak elektrik' önergesi TBMM'de görüşüldi
15 Ekim 2020 20:02
|Samsun Valiliği'nden 'okulda karantina' açıklaması
15 Ekim 2020 19:31
|CHP'li Karabıyık'tan 'ders kitaplarına' ilişkin açıklama
15 Ekim 2020 19:26
|Yeni hasta sayısı 1700 sınırına dayandı
15 Ekim 2020 19:00
|Yunanistan 'görünmez' sanıyordu, DKK anbean takip etmiş
15 Ekim 2020 18:53
|TBMM heyeti Azerbaycan'ı ziyaret edecek
15 Ekim 2020 18:13
|MSB'den mezarlık ziyaretindeki sivilleri vuran Ermenistan'a tepki
15 Ekim 2020 17:41
|Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
15 Ekim 2020 14:46
|Fuat Oktay'dan 'yolsuzluk' iddialarına ilişkin açıklama
15 Ekim 2020 14:12