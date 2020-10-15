Yüz yüze açıklaması sonrasında, Erdoğan YÖK heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberindeki üyeleri kabul etti.
|15 Ekim 2020 20:10
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "En kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz. Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ama örgün eğitimin yerini tutamayacağı açıktır" demişti.Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
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