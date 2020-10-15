1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zerrin öğretmen öğrencilerine yeşil sevgisini aşılıyor

Gaziantep'te sınıf öğretmeni Zerrin Kaya, yeşil sevgisi aşılayabilmek için okulun ilk günlerinde minik öğrencilerini sınıfta fidanlarla karşılıyor.
 15 Ekim 2020 20:11
+Aa- Yazdır
Zerrin öğretmen öğrencilerine yeşil sevgisini aşılıyor

Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan 29 yaşındaki sınıf öğretmeni Kaya, 2 yıldır okulun ilk gününde öğrencileri için "Okul seninle, doğa ağaçlarla güzel. Ağaçların gölgesinde güzel bir hayat dilerim." şeklinde notlar iliştirdiği fidanları sınıfa getiriyor.

Çocukların okula ayak bastığı gün onlara birer fidan hediye eden 3. sınıf öğretmeni Kaya, öğrencilerine doğa sevgisi aşılamak için özel çaba gösteriyor. Kaya, fidanın dikilişi ve yıl içindeki gelişimiyle de özel ilgileniyor.

Zerrin Kaya, AA muhabirine, sınıf öğretmenlerinin genelde okulun ilk günlerinde çocukların okulla bağ kurabilmesini kolaylaştırmak için "hoş geldin" hediyeleri verdiğini söyledi.

Çocukların ektiği fidanlar boylarını aştı

Bu hediyenin daha da anlamlı olması için fidan fikrini hayata geçirdiğini anlatan Kaya, "2 yıldan beri çocuklara ilk gün fidan hediye ediyorum. Geçen yılki küçücük fidanlar bugün büyüdü ve bazı çocuklarımızın boylarını aştı. Çocuklar bir anlamda fidanlarını büyüterek büyüyorlar." dedi.

İlkokul dönemindeki çocukların eğitiminin önemine dikkati çeken Kaya, "Bu anlamda biz sınıf öğretmenlerinin de vicdani bir sorumluluğu var. Çocukları akademik olarak donatmak elbette çok önemli. Ama bazı şeylerin telafisi olmuyor. Akademik gelişim bizim asli görevimiz ama bunlar önümüzdeki yıllarda da telafi edilebiliyor. Doğa, ağaç ve hayvan sevgisi bu dönemlerde kazandırılabilecek duygular. Ben de çocuklarımı bu anlamda bilinçli büyütmek istiyorum." diye konuştu.

Malatya'da kendisi için dikilen ağacı halen ziyaret ediyor

Ağaç ve doğa sevgisinin ailesi tarafından oluşturulduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Doğduğumda ailem Malatya'da bahçeye bir fidan dikmişti. Ben de o ağaçla beraber büyüdüm. Ben kaç yaşındaysam ağaç da o yaşta. Halen o ağaç budandıkça kollarım kesiliyor gibi hissederim. Şimdi çocukların da bunu yaşamasını istiyorum. Yani çocukların en yakın arkadaşları bu fidanlar olsun istiyorum. Ailem oradan taşındı ama ağaç halen duruyor. Ben de fırsat buldukça yanına gidiyorum. O ağaçla bütünleştim. Benim bir ağacım var. Çocuklarımın da ağacı olacak. Hatta bunları kendileri diktiği için belki de benden daha fazla sahiplenecekler. Bu fidanlar aslında çocuklar için farklı bir anlam daha taşıyor. Çünkü çocuklarda bu fidanlar sayesinde ödev ve görev bilinci de oluşuyor. Çünkü ekilmesinden sulanmasına kadar tüm sorumluluğu çocuğun kendisine veriyoruz."

"Biz hep dikeceğiz"

Hatay'daki orman yangınlarına da değinen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene verdiğimiz fidanlar İzmir'deki orman yangınına denk gelmişti. Bu yıl ise Hatay'daki acı olayla kötü bir denk gelişe sahne oldu. Maalesef birileri hep yakacak biz de onların yerine hep dikeceğiz. En azından öyle bir nesil yetiştireceğiz. Çocuklara bu bilinci aşılamak çok önemli. Bu yaşta ağacın dallarını kıran, sokaktaki köpeğe tekme atan çocuğun büyüdüğünde bilinçli ve doğaya karşı sevgi dolu olmasını bekleyemeyiz. O yüzden bu dönemde ailelerle birlikte çok büyük sorumluluğumuz var. Bu bilinci yerleştirebilirsek, gelecekte orman yakacak kimse olmaz diye düşünüyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Karantinadaki öğretmene meslektaşları doğum günü sürprizi yaptı
15 Ekim 2020 14:15		 Öğretmen, Azerbaycan'a yardım için yüzüğünü gönderdi
13 Ekim 2020 23:43
Öğretmen çift Azerbaycan'a destek için nişan yüzüğünü gönderdi
13 Ekim 2020 16:19		 Selin vurduğu okul öğretmenler tarafından temizlendi
08 Ekim 2020 23:35
İsmail öğretmenin vefat nedeni belli oldu
08 Ekim 2020 21:28		 Düğünde takılan takıları bozdurup öğrencisine televizyon aldı
07 Ekim 2020 18:48
Uzaktan eğitime katılmayan öğretmen evinde ölü bulundu
06 Ekim 2020 16:41		 Öğrenciler istedi, öğretmen sınıfı bahçeye kurdu
06 Ekim 2020 14:49
MEB'de ilk defa bir genel müdürlük, öğretmenlerin kurum dışında görevlendirilmelerini yasakladı
06 Ekim 2020 14:00		 Köy öğretmeni, işitme engelli iki öğrencisinin ameliyat olmasını sağladı
06 Ekim 2020 13:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:44 - İnternetten Kovid-19 test kiti satan 4 şüpheli yakalandı20:40 - Gazetecilerin yıpranma hakkı 1 ay sonra yürürlükten kalkıyor20:38 - Mahkeme, binlerce kişiyi dolandıran İstanbul Bilişim'in iflasına karar verdi20:31 - Sadece baş dönmesi koronavirüs belirtisi olabilir mi?20:23 - Fotokapanlar Trabzon'da suçlulara göz açtırmıyor20:20 - Antalya'ya en çok turist Rusya ve Ukrayna'dan geldi
20:19 - Irak ile Türkiye arasındaki uçak seferleri yeniden başladı20:11 - Zerrin öğretmen öğrencilerine yeşil sevgisini aşılıyor20:10 - Yüz yüze açıklaması sonrasında, Erdoğan YÖK heyetini kabul etti20:06 - Fransa'da sağlık çalışanları hükümeti protesto etti20:03 - Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı20:02 - 'Kayıp, kaçak elektrik' önergesi TBMM'de görüşüldi
19:50 - Orman İşletme Müdürü 'zimmet' iddiasıyla tutuklandı19:34 - Öldürülen emekli hemşire son yolculuğuna uğurlandı19:34 - Okul Aile Birliği toplantıları yapılacak mı? İşte MEB'in açıklaması19:32 - Görev esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu19:31 - Samsun Valiliği'nden 'okulda karantina' açıklaması
19:28 - Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava yine ertelendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu kan grubunun viruse karşı avantajlı olduğu iki çalışmayla daha desteklendi
Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
Erdoğan'ın talimatiyla hobi bahçeleri ile ilgili teklif geri çekildi
Okullarda kutlanabilecek, önemli gün ve haftalar sayısı 68'e çıkarıldı. İşte tam liste
Ece Üner'den çarpıcı Kadir Şeker yorumu
KPSS 2020/12 tercih sonuçları açıklandı
Erdoğan AYM üyesinin istifasını istedi
YÖK, ay sonuna kadar 'Kariyer-Liyakat Projesi'ni hayata geçirecek
Üniversiteler açılıyor mu? Gözler Külliye'de
Yeni hasta sayısı 1700 sınırına dayandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mevlüt çavuşoğlu'nun isveç'li bakana verdiği cevap 1
yumurta kabuğu yemek 1
farbela 1
zerdaçal 1
Atılgan beni ışınla 1
memurlar net uygulaMASINDA sözlüğün olmaması 4
Kovid-19 aşı denemesi için gönüllü olmak 2
karabağ azerbaycanındır 4
iphone 12 1
kars belediyesi dağdan yönetiliyordu 1
SON İLANLAR
Meram Belediyesi 10 Zabıta Memuru alacak-İlan iptal edildi
Karabağlar Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam