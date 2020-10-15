Irak ile Türkiye arasındaki uçak seferleri yeniden başladı
Irak yönetimi, bu ayın başında durdurulan Türkiye ile uçak seferlerinin bugünden itibaren yeniden başladığını duyurdu.
|15 Ekim 2020 20:19
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Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak ile Türkiye arasında uçuşlar bugünden itibaren yeniden başlatıldı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, iki ülke arasında haftada 7 uçuş gerçekleştirileceği kaydedildi.
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar 1 Ekim'de durdurulmuştu.
Uçuşların neden durdurulduğuna ilişkin Irak tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
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