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Antalya'ya en çok turist Rusya ve Ukrayna'dan geldi

Antalya'ya yılın 9 ayında gelen toplam 2 milyon 576 bin 537 yabancı turistin çoğunluğunu Rus ve Ukraynalılar oluşturdu.
 15 Ekim 2020 20:20
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Antalya'ya en çok turist Rusya ve Ukrayna'dan geldi

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, denizi, kumu, güneşi kadar dalış, spor ve golf turizmiyle de ön plana çıkıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kentte, turistler sağlıklı ve güvenli tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.

Yılbaşından 30 Eylül'e kadar 2 milyon 576 bin 537 turistin geldiği Antalya, Kovid-19 sürecinde de dünyada en çok tercih edilen şehirler arasında yer aldı.

Salgın döneminde alınan tedbirler sayesinde güvenli tatilin adresi haline gelen Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler, sırasıyla 1 milyon 831 kişiyle Rusya, 448 bin 189 kişiyle Ukrayna, 272 bin 386 kişiyle Almanya, 196 bin 695 kişiyle İngiltere oldu.

"Dünyada nadir tatilin yapıldığı bir destinasyonuz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, sayılardan ziyade salgın döneminde turizm faaliyetinin yapılabilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Büyük bir başarı yakaladıklarını vurgulayan Atmaca, Türkiye'nin dünyada tatil yapılabilen nadir bir destinasyon olduğunu bildirdi.

Rusların Antalya'yı çok sevdiğine değinen Atmaca, "Rusya hep birinci sırada yer aldı. Ruslarda müthiş bir Antalya sevgisi var. Antalya'nın ürün çeşitliliği, fiyat endeksi sayesinde bu sonuçlar ortaya çıktı." diye konuştu.

"Almanya da Türkiye'den vazgeçmeyen bir destinasyon"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu ise ekim ayının da güzel geçtiğini kaydetti.

"Rusya ve Ukrayna'dan gelişler kışın da devam edecek, sezon kasım sonuna uzayacak. Bu güzel bir gelişme." diyen Kavaloğlu, "Almanya da önemli bir pazar. Uçuşların tamamen açılmamış olmasına rağmen Almanya, Türkiye'den vazgeçmeyen bir destinasyon. Almanlar, tatil sonrası ülkelerinde zor şartlarla karşılaşmalarına rağmen Türkiye'yi tercih etti." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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