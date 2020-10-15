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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı

Karaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
 15 Ekim 2020 21:03
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı

Karaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan Abdurrahman Ç. yönetimindeki 42 AHA 658 plakalı minibüs, Şeyh Şamil Mahallesi'nde Habib K'nın kullandığı 70 ABA 547 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
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