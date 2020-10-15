1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

20 dakikadan uzun süren baskıcı göğüs ağrısına dikkat

Doç. Dr. Birol Özkan, "20 dakikadan uzun süren retrosternal denilen göğüs orta hattında olan ve sol tarafa doğru yayılabilen yanıcı, baskı tarzında göğüs ağrısı varlığında hastaneye başvurmaktan çekinilmemelidir." dedi.
 15 Ekim 2020 21:10
+Aa- Yazdır
20 dakikadan uzun süren baskıcı göğüs ağrısına dikkat

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Birol Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde kalp krizi geçiren hastaların hastaneye daha geç başvurduğunun saptandığını belirterek, "20 dakikadan uzun süren retrosternal denilen göğüs orta hattında olan ve sol tarafa doğru yayılabilen yanıcı, baskı tarzında göğüs ağrısı varlığında hastaneye başvurmaktan çekinilmemelidir." dedi.

Doç. Dr. Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok çeşitli klinik spektrumda seyrettiğini, hiçbir belirti ve bulgu vermeden atlatılabildiği gibi, solunum ve dolaşım yetersizliği ile ölüme yol açabildiğini de aktardı.

Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan bireylerde kalp kası hasarı, kalp krizi, ritim bozukluğu ve yeni gelişen veya var olan kalp yetersizliğinin şiddetlenmesi şeklinde çeşitli kardiyak komplikasyonlar gelişebildiğini dile getiren Özkan, kalp kası hasarını gösteren troponin düzeylerinde artışın yaklaşık yüzde 10-30 izlendiğini ifade etti.

Özkan, bu hastaların büyük kısmında kardiyak herhangi bir belirti ve şikayet izlenmediğini ve kalp krizinin saptanamadığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Kan troponin düzeylerinde artış sıklıkla kalp kasında enflamasyon (miyokardit), hipoksiye bağlı hasar, stres kardiyomiyopati, mikrovasküler hastalık, sağ kalpte yüklenme veya sistemik enflamatuvar yanıt sendromuna bağlı olarak görülebilmektedir. Troponin düzeyindeki artış ne kadar fazlaysa kalp kasındaki hasar da o kadar fazladır. Kalp ritim bozuklukları da yüzde 5-20 civarında görülmektedir. Hipoksiye, elektrolit dengesizliğine, miyokard hasarına bağlı olabileceği gibi tedavide kullanılan ilaçlara bağlı olarak da izlenebilmektedir. Kovid-19 nedeniyle tedaviye başlamadan önce bazal elektrokardiyografi (EKG) çekilerek ilaçlara bağlı olarak gelişebilecek ritim bozuklukları QT mesafesinin yakın takibi ve de QT mesafesini uzatacak riskli ilaç kombinasyonların kullanımından kaçınılarak minimum düzeye indirilebilir. Diğer bir komplikasyon ise Kovid-19'un kardiyak olarak en çok belirti ve şikayete yol açan komplikasyonu olan kalp yetersizliğidir. Sıklıkla nefes darlığı, düz yatamama, vücutta ödem gibi belirti ve bulgulara yol açar. Kalp yetersizliği stres kardiyomiyopati veya akut enfarktüse bağlı ilk kez ortaya çıkabileceği gibi, önceden kronik olarak bulunan koroner yetersizlik veya hipertansif kalp hastalığının şiddetlenmesiyle de ortaya çıkabilir."

Özkan, Kovid-19'a özgü durumlardan birinin de hem atardamar hem de toplardamarlarda pıhtılaşmaya yatkınlık olduğunu ifade ederek, "Bu yüzden bacak damarlarında, akciğer damarlarında veya atardamarlarda pıhtılaşma nedeniyle felç, kalp krizi, ekstremitelerde dolaşım bozukluğu ortaya çıkar. Bu risk yoğun bakım ünitesinde yatanlarda en sıktır. Bu durumda kan sulandırıcı ilaçlar da tedaviye eklenmektedir." şeklinde konuştu.

Hastaneye geç başvuru ölüm riskini artırıyor

Doç. Dr. Birol Özkan, Kovid-19 sürecinde özellikle kalp krizi belirtisi olduğu halde hastaneye başvurulmamasının doğru olmadığını belirterek, "Hastanede 'enfeksiyon kapma riskim var' düşüncesiyle göğüs ağrısı olanlar kesinlikle evde beklememeli. Kovid-19 pandemisi sürecinde kalp krizi geçiren hastaların hastaneye daha geç başvurduğu saptanmıştır. Bu durum tedavinin gecikmesine kalpte kalıcı hasarın oluşmasına hatta ölüm riskinin artmasına yol açmaktadır. Bu nedenle 20 dakikadan uzun süren retrosternal denilen göğüs orta hattında olan ve sol tarafa doğru yayılabilen yanıcı, baskı tarzında göğüs ağrısı varlığında hastaneye başvurmaktan çekinilmemelidir." diye konuştu.

Bazı hastaların, "Kimi kalp ve tansiyon ilaçlarının Kovid-19 seyrini kötüleştirdiğini duydum, ilacımı kesmeli miyim?" şeklinde soruları sıklıkla dile getirdiğini aktaran Özkan, ilaca doktorun uygun gördüğü şekliyle devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Özkan, şunları kaydetti:

"Başlangıçta SARS-CoV-2 virüsünün akciğer dokusunda ACE2 enzimine bağlanarak etki ettiği için tansiyon düşürücü olarak yaygın kullanılan ACE inhibitörü veya Anjiyotensin reseptör blokerinin bu enzim düzeyini arttırarak hastalığın şiddetini arttırabileceği endişeleri vardı. Ancak bu endişeyi destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığı gibi tam tersine Kovid-19 sırasında hastalık ciddiyetini azaltabileceği yönünde bulgular da izlenmiş. Ek olarak kalp damar veya böbrek hastalığı bulunan bireylerde bu ilaçların kesilmesinin hem mevcut hastalıkların şiddetlenmesine hem de ölüm riskinin artmasına yol açabileceğine dair sonuçlar bildirilmiştir. Bu nedenle hipertansiyon, koroner yetersizlik, kalp yetersizliği gibi nedenlerle bu ilaçları kullanıyorsanız bu ilaçlara aynen devam edilmesi önerilmektedir."

Kovid-19 pandemisi sürecinde kalp sağlığını korumak için de tavsiyelerde bulunan Özkan, "Maske, hijyen, sosyal mesafeye dikkat ederek haftada 3-5 gün 30-45 dakika yürüyüş yaparak, dengeli beslenerek, yeterli uyku uyuyarak ve eğer hala kullanıyorsanız sigarayı bırakarak kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk cerrahlardan tarihi 'çok branşlı' ameliyat
25 Ağustos 2020 11:49		 Kalbi bir günde 127 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu
03 Ağustos 2020 13:51
Kalp rahatsızlığı olanlara 'kontrolleri geciktirmeyin' uyarısı
25 Nisan 2020 18:53		 Cizre'de anemi hastası kadın polisin verdiği kanla hayata tutundu
07 Nisan 2020 12:57
Kalp krizi geçiren polis helikopterle hastaneye ulaştırıldı
14 Şubat 2020 11:52		 Sağ kalp yetmezliğinde Türkiye'de ilk kez kapalı yöntemle müdahale
30 Ocak 2020 11:09
'Soğuk hava kalp krizi riskini artırıyor'
01 Ocak 2020 23:03		 Kalp enfeksiyonu hastalarına 'beslenme bozukluğu' uyarısı
29 Aralık 2019 20:08
'40'ından sonra vücut geliştirenlerin kalbi tehlikede'
28 Aralık 2019 21:58		 Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek
25 Aralık 2019 07:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:49 - Şehit pilotun kaza yerindeki mezarı koruma altına alındı22:40 - Muvazzaf askerlerin de bulunduğu 6 zanlı tutuklandı22:28 - Bir ile daha kamu kurumlarında mesai saatlerine düzenleme22:26 - Danıştay'dan çiftçileri ilgilendiren karar22:24 - Gönlü razı gelmeyen gazi, milyonluk tazminatı istemedi22:19 - Minibüsle çarpışan motosikletteki 2 Yunus polisi yaralandı
22:08 - Çiftçinin pulluğuna patlamamış 3 tank mermisi takıldı22:06 - Ukrayna Devlet Başkanı yarın Türkiye'yi ziyaret edecek22:01 - 'Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü'nün uzmanlık alanı yok21:59 - FETÖ'den gözaltına alınan 53 şüpheliden 29'u tutuklandı21:25 - Polisten kaçan alkollü sürücüye 17 bin lira ceza21:19 - Konya'da avukata bıçaklı saldırı
21:16 - Askere gidebilmek için 3 ayda 61 kilo verdi21:12 - Kovid-19 el yıkama sıklığını değiştirdi21:10 - 20 dakikadan uzun süren baskıcı göğüs ağrısına dikkat21:03 - Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı21:02 - Bakan Soylu, sığınmacıların geri itildiği bölgeleri inceledi
20:52 - 'Salgının dünyadaki ülkelere faturası 12 trilyon dolar'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu kan grubunun viruse karşı avantajlı olduğu iki çalışmayla daha desteklendi
Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
Erdoğan'ın talimatiyla hobi bahçeleri ile ilgili teklif geri çekildi
Okullarda kutlanabilecek, önemli gün ve haftalar sayısı 68'e çıkarıldı. İşte tam liste
Ece Üner'den çarpıcı Kadir Şeker yorumu
KPSS 2020/12 tercih sonuçları açıklandı
YÖK, ay sonuna kadar 'Kariyer-Liyakat Projesi'ni hayata geçirecek
Erdoğan AYM üyesinin istifasını istedi
Üniversiteler açılıyor mu? Gözler Külliye'de
Yeni hasta sayısı 1700 sınırına dayandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
farbela 1
ayın 15i 4
iphone 12 1
19.10.2020 galatasaray vs alanyaspor maçı 1
çakma 3
sardunya 1
ışıklar yanıyor ifadesi bizi bağlamaz 1
Farid farjad 1
elhamdülillah ateistim 2
pigmeler 1
SON İLANLAR
Meram Belediyesi 10 Zabıta Memuru alacak-İlan iptal edildi
Karabağlar Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam