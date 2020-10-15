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Kovid-19 el yıkama sıklığını değiştirdi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, doğru el yıkamayla bulaşıcı hastalıkların en az üçte birini önlemenin mümkün olduğunu belirtti.
 15 Ekim 2020 21:12
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Kovid-19 el yıkama sıklığını değiştirdi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, doğru el yıkamayla bulaşıcı hastalıkların en az üçte birini önlemenin mümkün olduğunu belirtti.

Yorulmaz, "Dünya El Yıkama Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla birlikte el yıkamanın öneminin daha fazla anlaşıldığını söyledi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de el yıkama konusunda sorunlar bulunduğunu dile getiren Yorulmaz, el yıkamanın bulaşıcı hastalıklardan korunmada son derece önemli olduğunu ifade etti.

Gün içerisinde farkına varmadan dokunulan her yerin mikroplarla dolu olduğuna dikkati çeken Yorulmaz, "Dokunduğumuz her yerden ellerimize çok sayıda mikrop bulaşıyor. Bu mikropları da günde ortalama 25 defa dokunarak yüzümüze, oradan da vücudumuza bulaştırıyoruz. Dokunduğumuz yerdeki kimyasal maddeler gibi başka kirleticiler de sağlımızı etkiliyor." dedi.

Yorulmaz, el yıkamada temel olarak su ve sabun kullanılması gerektiğini aktardı.

"Hava yoluyla bulaşan hastalıkların da yaygınlaşacağı bir dönem"

Yapılan çalışmaların, su ve sabunun etkisini el dezenfektanıyla elde etmenin mümkün olmadığını gösterdiğini vurgulayan Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Eğer erişebiliyorsak mutlaka su ve sabunla el yıkamamız doğru olacaktır. El yıkamak bütün bulaşıcı hastalıklardan korunmada önemli. El dezenfeksiyonu, ellerin yıkanması koronavirüsten korunmada da son derece önemli. Koronavirüs hastalığının girmekte olduğumuz mevsimle birlikte başımıza daha çok dert açacağını biliyoruz.

Hava yoluyla bulaşan hastalıkların da yaygınlaşacağı bir dönem. El yıkama bu tür hastalıkların tümü için koruma sağlıyor. Bunun dışında gıdalarla bulaşan hastalıklar, sindirim sistemiyle bulaşan ishal gibi hastalıklardan da korunmada el yıkama son derece önemli. Bulaşıcı hastalıkların azalmasında yapılan çalışmalara göre ilaçlardan çok daha etkili el yıkama. El yıkandığında bulaşıcı hastalıkların en az üçte birini önlemek mümkün. "

Yorulmaz, tuvalete girmeden, diş fırçalamadan ve yemek hazırlamadan önce de ellerin yıkanması gerektiğine işaret etti.

Kovid-19 el yıkama sıklığını değiştirdi

Vatandaşlardan Serpil Şinikçi de koronavirüs salgınıyla birlikte el yıkama alışkanlığının da değiştiğini söyledi.

Salgın döneminde el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu anladıklarının altını çizen Şinikçi, "Bizler gerek mesleğimiz gerekse ailemiz ve kendimiz için ellerimizi sık sık sabunla yıkıyoruz. El yıkamanın da tabii ki bazı püf noktalarını öğrendik. Uzmanların verdiği tavsiyeler doğrultusunda ellerimi sık sık yıkıyorum." diye konuştu.

Levent Yaçi de Türk halkı olarak çok zor bir süreçten geçtiklerini, her zamankinden daha çok hijyen ve temizliğe önem verdiklerini anlattı.

Yaçi, koronavirüsle birlikte günlük el yıkama sayısının arttığını belirterek, "Eskiden bir veya iki kez elimizi yıkıyorsak şimdi en az 10 defa yıkıyoruz. Lütfen kurallara uyalım. Koronavirüsten kurtulmak istiyorsak temizliğimize dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Yuşa Yılmaz ise pandemi döneminde hijyenin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini, temizliğin de el yıkama ile başladığını vurguladı.
Anadolu Ajansı
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