Polisten kaçan alkollü sürücüye 17 bin lira ceza

BURDUR'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücü İsmet O. (20), onlarca polisi peşine taktı. Bir polis otosuna da çarpan sürücü, polisin yolu TIR'la kapatması sonrası, aracını bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandı. 'Epilepsi hastasıyım' diyerek polisten sigarası ve çakmağını isteyen İsmet O., 0,89 promil alkollü çıktı. İsmet O.'ya toplamda 16 bin 690 TL ceza uygulanırken, ehliyetine ise 3 yıl 2 ay el konuldu.

Burdur'da dün gece Isparta- Burdur karayolunda bulunan uygulama noktasındaki polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan 32 FE 086 plakalı otomobilin sürücüsü İsmet O., Burdur şehir merkezi istikametine doğru kaçmaya başladı. Milli Egemenlik Caddesi'nde yunus ekiplerinin de durdurmaya çalıştığı sürücü, otomobiliyle kaçmaya devam etti. Hayvan pazarı kavşağında yolu kesen trafik ekiplerinin otosuna arkadan çarpan İsmet O., manevra yaparak kaçmayı sürdürdü. Çok sayıda ekibi peşine takan İsmet O., Burdur- Isparta karayoluna çıkarak Isparta istikametine kaçmaya çalışırken, polis ekipleri uygulama noktasında yolu TIR'larla kapattı. Kaçamayacağını anlayan İsmet O. otomobili durdurarak, yaya halde kaçmak isterken ekiplerce kıskıvrak yakalandı. İsmet O. ile otomobil içerisinde bulunan Salih P. (23) gözaltına alındı. Yaşanan arbedede bir polis memuru kolundan hafif şekilde yaralandı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

İsmet O., polislere epilepsi hastası olduğunu acil nikotin alması gerektiğini söyleyerek, sigarasını ve çakmağını istedi. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerden otomobil sürücüsü İsmet O.'nun yapılan kontrolünde 0,89 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheliler hastanedeki kontrolden sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobil de çekici yardımıyla otoparka alındı. Otomobilde yapılan aramada ise muşta bulundu.

16 BİN 690 TL CEZA

Sürücü İsmet O.'ya 'dur ikazına uymama', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme', 'alkollü araç kullanma' ve çeşitli maddelerden 16 bin 690 TL ceza uygulanırken, ehliyetine ise 3 yıl 2 ay el konuldu. Yaralanan polis memurunun şüphelilerden davacı olacağı belirtildi.