1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü'nün uzmanlık alanı yok

İYİ Parti Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, teklifle ilgili olarak "Raportörün herhangi bir uzmanlık alanı bulunmamakla birlikte, gerekli tüm konularda atanabileceği söyleniyor. Bu kadar geniş bir alanda bir kariyer meslek oluşturulması mümkün değil. Ayrıca düzenlemede öngörülen Cumhurbaşkanlığı raportör kadrolarında bulunanlardan hizmetine ihtiyaç kalmayanların başka kurumlara gönderilebilmesi sakıncalı bir durumdur. Cumhuriyetin ilk dönemlerinden beri uygulanan kariyer meslek anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu tutum, liyakate değil, itaate dayalı bir yapının işaretidir." dedi.
 15 Ekim 2020 22:01
+Aa- Yazdır
'Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü'nün uzmanlık alanı yok

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, kanun teklifinin kabul edilmesi halinde geçilecek performans esaslı program bütçeyle toplumun ihtiyaç ve beklentilerinin daha etkin bir şekilde belirleneceğini, kamu kaynakları ile kamu hizmetleri arasında daha güçlü bir bağ kurulacağını bildirdi.

Genel Kurulda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

İYİ Parti Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, teklifle bütçedeki ödeneklerin çok sayıda farklı programa dağıtılacağını, bu durumun kamu idarelerine gereksiz bir iş yükü doğurarak kurumlarda odak kaybına da sebep olacağını savundu.

Az sayıda programın tespit edilerek kaynakların o programdaki hedefe yönelik alanlara tahsis edilmesi gerektiğini savunan Sıdalı, "Hesap verme aracı iyi düzenlenmediği takdirde gerçek anlamda hesap kontrolünün sağlanması mümkün değildir. Bu sistemi hiçbir pilot uygulama dahi yapmadan, aşağıdan yukarı geri beslemeyle değil tavandan tabana dikte ederek karşımıza getirdiğinizi görüyoruz. Böyle kritik bir karar, alelacele değil en az üç yıllık deneme neticesinde Meclis gündemine getirilmeliydi. Ama siz her zamanki gibi 'Ben yaptım oldu.' anlayışıyla dere geçerken at değiştirmeyi tercih ettiniz. Kontrolü kaybettiğiniz, yönetemediğinizi anladığınız her durumda apar topar yeni sistem getiriyorsunuz. Siz ilk düğmeyi yanlış iliklediğiniz için artık ne yapsanız da düzen tutmuyor." sözlerini sarf etti.

Kanun teklifiyle "Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü"nün kariyer meslek olarak tanımlanacağını ifade eden Sıdalı, şöyle devam etti:

"Raportörün herhangi bir uzmanlık alanı bulunmamakla birlikte, gerekli tüm konularda atanabileceği söyleniyor. Bu kadar geniş bir alanda bir kariyer meslek oluşturulması mümkün değil. Ayrıca düzenlemede öngörülen Cumhurbaşkanlığı raportör kadrolarında bulunanlardan hizmetine ihtiyaç kalmayanların başka kurumlara gönderilebilmesi sakıncalı bir durumdur. Cumhuriyetin ilk dönemlerinden beri uygulanan kariyer meslek anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu tutum, liyakate değil, itaate dayalı bir yapının işaretidir."

- "Telefon ve internet hizmeti alamayanlar çözüm bekliyor"

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, teklifle performans esaslı bütçeleme yönteminden performans esaslı program bütçe yöntemine geçileceğini, kamu idarelerinin hazırlayacağı performans programında yürütecekleri faaliyetlerin amaç ve performans göstergelerinin de burada yer alacağını anlattı.

Bu sayede kamu kaynaklarının hangi amaçlarla tahsis edildiğini daha açık şekilde gösteren bir bütçe sınıflandırılması uygulanacağını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'na ekli cetvellerde yer alan kamu idarelerinin güncelleştirilmesi de teklif edilmektedir. Söz konusu Kanun kapsamında yer alan idarelerden bir bölümünün halihazırda başka bir idareyle birleştirildiği ya da kapatıldığı halde Kanun'a ekli cetvellerde bulunmaya devam etmesi sebebiyle, cetvellerde yer alması gereken idarelerin güncellenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne geçiş sürecinde kurulan, kapatılan, birleştirilen kamu idarelerinin cetvellerdeki karmaşık halinin ortadan kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılmakta ve yapılan değişiklikle sadece cetvellerde olması gereken idarelere yer verilmektedir."

Düzenlemede yer alan vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi açabilme şartlarına yönelik maddeye ilişkin de Ersoy, "Tıp eğitiminin kalitesinin artırılmasına katkı sağlanmış olacak, vakıf üniversitelerine ait mevcut 35 tıp fakültesi ise bu düzenlemeden etkilenmeyecektir." dedi.

MHP'li Ersoy, özellikle hane sayısı az olduğu için telefon ve internet hizmeti alamayan köy ve mahallelerdeki vatandaşların ilgili mercilerden çözüm beklediklerini bildirdi.

- "Bütçe baskısı yaratılacak"

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, iktidarın, bu kanun teklifiyle kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılacağını, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanacağını belirttiğini aktararak, ancak bunun sağlanamadığının görüldüğünü ileri sürdü.

Katırcıoğlu, iktidarın bütçede şeffaflık sağlanacağını söylemesine rağmen, milletvekillerinin kamu-özel iş birliğinde hayata geçirilen projelerin maliyetlerine ilişkin sorularını yanıtlamadığını iddia etti.

Kanun teklifini eleştiren HDP'li Katırcıoğlu, "Fonksiyonel bütçe sıralamasından vazgeçildiği için bazı harcamaları takip etme şansından yoksun kalacağız. Belirli harcamalar programların alt programlarına konularak gözden uzak tutulacak. Mahalli idareler ve merkezi bütçe içerisine alınmış olan denetleyici bağımsız kurullar üzerinde bir bütçe baskısı yaratılmış olacak." diye konuştu.

CHP Grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, bütçeye ilişkin önemli teknik değişikliklerin yer aldığı kanun teklifinin, 2020 yılı bütçesinin sunulmasına kısa süre kala TBMM'de gündeme getirilmesini doğru bulmadıklarını belirtti.

Düzenlemenin, kamuoyuna daha geniş bir zamanda anlatılarak ve üzerinde detaylı bir yasama çalışması yapılarak hayata geçirilmesini isteyen Sındır, "Komisyon görüşmelerinde bu teklif henüz yasalaşmadan kamu idarelerinin bu teklifteki öngörülen değişikliklere göre yapılmış oldukları anlaşılıyor. Böyle bir durum varsa bunu asla kabul etmiyor ve yürütmenin bu davranışını milletimiz ile Yüce Meclisimize bir saygısızlık olarak görüyoruz." sözlerini sarf etti.

"Milletvekillerinin soru önergelerine bile cevap vermeyen iktidarın, bu teklifle şeffaflık sağlanacağı yönündeki söyleminin gerçeği yansıtmadığını" da savunan Sındır, milletin bu iktidara güveni ve tahammülü kalmadığını söyledi.

Sındır, "Teklifle yerel yönetimlerin, halkın ihtiyaçlarına göre değil de Cumhurbaşkanlığının, yürütmenin siyasi ve ekonomik programlarına uyumlu olmaları zorunlu hale getiriliyor. Bu yerelde kalkınmayı engelleyecek ve merkezi yönetimin vesayeti altına sokacak son derece yanlış bir düzenlemedir. Mahalli idarelerin bütçelerinin idari ve mali özerkliği tırpanlandığı gibi bir de saraya bağlanmak isteniyor." ifadelerini kullandı.

- "TBMM, bütçe hakkını daha etkin kullanacak"

Şahsı adına söz alan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, kanun teklifiyle kamu mali yönetimi alanında bütçelerin sonuç odaklı bir yaklaşımla hazırlanması, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Performans esaslı program bütçenin uygulama sürecinin başlatılması ve performans esaslı bütçeleme sisteminin etkinleştirilmesinin hedeflendiğini anlatan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avusturalya gibi birçok ülkede bütçeler program bütçe yaklaşımına uygun olarak hazırlanmaktadır. Performans esaslı program bütçeyle harcamaların program sınıflandırmasına göre tasnif edildiği, harcama önceliği geliştirme konusunda karar alıcıların kamu hizmetlerinin performansına ilişkin bilgilerin sağlandığı ve bu bilgilerin kaynak tahsisi sürecinde sistematik olarak kullanıldığı bir bütçeleme imkanı doğmaktadır. Bu yaklaşımla, toplumun ihtiyaç ve beklentilerinin daha etkin bir şekilde belirlenmesi ve kamu kaynakları ile kamu hizmetleri arasında daha güçlü bir bağ kurulması sağlanacaktır."

AK Parti'li Aydın, performans esaslı program bütçenin, aynı zamanda kamu harcamalarında şeffaflığa ve hesap verilebilirliğe de katkı sağlayacağına dikkati çekerek, "TBMM'nin bütçe hakkını daha etkin bir şekilde kullanmasına imkan verecektir. Bütçenin daha sade, anlaşılır ve değerlendirilir bir yapıya kavuşturulması, üst politika belgeleri ile bütçe arasında hedef-amaç ilişkisi ile dil ve kavram birliği güçlendirilmesi hakkı sağlanacaktır." diye konuştu.

Aydın, vakıf üniversitesindeki tıp öğrencilerinin donanımlı bir uygulamalı eğitim alabilmesi için söz konusu üniversitelerin kendine ait bir hastaneye sahip olmalarının önemine işaret ederek, bu konunun teklifte düzenlendiğini kaydetti.

Şahsı adına söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, gelecek yıla ilişkin bütçe teklifinin, henüz Genel Kurulda kabul edilmemiş bu teklifteki sisteme göre hazırlandığını öne sürerek, "Şu an bütçe aşamasına geçilecek, o bütçe aşaması zaten bu teklifteki şekliyle hazırlanıyor, dolayısıyla hemen bu teklifin geçmesi gerekiyor. Bu şöyle vahim bir durum, şimdi 'Güçlü Meclis' diye yola çıkıldı ancak milletvekillerinin milletvekilliğini ve Meclisi hiçleştiren bir siyaset anlayışı ve bir yönetim anlayışı ortaya kondu." değerlendirmesini yaptı.

Kenanoğlu, kamuoyunda Meclisin kapatılıp kapatılmamasına yönelik bir anketin "işe yaramadığı gerekçesiyle Meclisin kapatılması yönünde" sonuçlanacağını da savundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ukrayna Devlet Başkanı yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
15 Ekim 2020 22:06		 Bakan Soylu, sığınmacıların geri itildiği bölgeleri inceledi
15 Ekim 2020 21:02
Yüz yüze eğitim açıklaması sonrasında, YÖK heyetini kabul etti
15 Ekim 2020 20:10		 Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
15 Ekim 2020 20:03
'Kayıp, kaçak elektrik' önergesi TBMM'de görüşüldi
15 Ekim 2020 20:02		 Samsun Valiliği'nden 'okulda karantina' açıklaması
15 Ekim 2020 19:31
CHP'li Karabıyık'tan 'ders kitaplarına' ilişkin açıklama
15 Ekim 2020 19:26		 Yeni hasta sayısı 1700 sınırına dayandı
15 Ekim 2020 19:00
Yunanistan 'görünmez' sanıyordu, DKK anbean takip etmiş
15 Ekim 2020 18:53		 TBMM heyeti Azerbaycan'ı ziyaret edecek
15 Ekim 2020 18:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:49 - Şehit pilotun kaza yerindeki mezarı koruma altına alındı22:40 - Muvazzaf askerlerin de bulunduğu 6 zanlı tutuklandı22:28 - Bir ile daha kamu kurumlarında mesai saatlerine düzenleme22:26 - Danıştay'dan çiftçileri ilgilendiren karar22:24 - Gönlü razı gelmeyen gazi, milyonluk tazminatı istemedi22:19 - Minibüsle çarpışan motosikletteki 2 Yunus polisi yaralandı
22:08 - Çiftçinin pulluğuna patlamamış 3 tank mermisi takıldı22:06 - Ukrayna Devlet Başkanı yarın Türkiye'yi ziyaret edecek22:01 - 'Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü'nün uzmanlık alanı yok21:59 - FETÖ'den gözaltına alınan 53 şüpheliden 29'u tutuklandı21:25 - Polisten kaçan alkollü sürücüye 17 bin lira ceza21:19 - Konya'da avukata bıçaklı saldırı
21:16 - Askere gidebilmek için 3 ayda 61 kilo verdi21:12 - Kovid-19 el yıkama sıklığını değiştirdi21:10 - 20 dakikadan uzun süren baskıcı göğüs ağrısına dikkat21:03 - Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı21:02 - Bakan Soylu, sığınmacıların geri itildiği bölgeleri inceledi
20:52 - 'Salgının dünyadaki ülkelere faturası 12 trilyon dolar'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu kan grubunun viruse karşı avantajlı olduğu iki çalışmayla daha desteklendi
Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
Erdoğan'ın talimatiyla hobi bahçeleri ile ilgili teklif geri çekildi
Okullarda kutlanabilecek, önemli gün ve haftalar sayısı 68'e çıkarıldı. İşte tam liste
Ece Üner'den çarpıcı Kadir Şeker yorumu
KPSS 2020/12 tercih sonuçları açıklandı
YÖK, ay sonuna kadar 'Kariyer-Liyakat Projesi'ni hayata geçirecek
Erdoğan AYM üyesinin istifasını istedi
Üniversiteler açılıyor mu? Gözler Külliye'de
Yeni hasta sayısı 1700 sınırına dayandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tömbeki 1
istasyondaki pastane 1
Atılgan beni ışınla 1
karabağ azerbaycanındır 2
euroleague'de corona'dan dolayı birçok maçın ertelenmesi 1
arşe 1
titanik neden battı 2
Dıkar 1
17.10.2020 trabzonspor vs başakşehir maçı 1
geldi yine tipini sevdiğim 1
SON İLANLAR
Meram Belediyesi 10 Zabıta Memuru alacak-İlan iptal edildi
Karabağlar Belediyesi 30 Geçici İşçi Alacak
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam