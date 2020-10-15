Ukrayna Devlet Başkanı yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
|15 Ekim 2020 22:06
|+Aa- Yazdır
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.
İkili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulacak görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü'nün uzmanlık alanı yok
15 Ekim 2020 22:01
|Bakan Soylu, sığınmacıların geri itildiği bölgeleri inceledi
15 Ekim 2020 21:02
|Yüz yüze eğitim açıklaması sonrasında, YÖK heyetini kabul etti
15 Ekim 2020 20:10
|Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
15 Ekim 2020 20:03
|'Kayıp, kaçak elektrik' önergesi TBMM'de görüşüldi
15 Ekim 2020 20:02
|Samsun Valiliği'nden 'okulda karantina' açıklaması
15 Ekim 2020 19:31
|CHP'li Karabıyık'tan 'ders kitaplarına' ilişkin açıklama
15 Ekim 2020 19:26
|Yeni hasta sayısı 1700 sınırına dayandı
15 Ekim 2020 19:00
|Yunanistan 'görünmez' sanıyordu, DKK anbean takip etmiş
15 Ekim 2020 18:53
|TBMM heyeti Azerbaycan'ı ziyaret edecek
15 Ekim 2020 18:13