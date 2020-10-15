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Bir ile daha kamu kurumlarında mesai saatlerine düzenleme

Kayseri Valiliği yaptığı duyuru ile kamu kurumlarındaki mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.
 15 Ekim 2020 22:28
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Bir ile daha kamu kurumlarında mesai saatlerine düzenleme

Kayseri'de kamu kurumlarında mesai saatlerine düzenleme yapıldı. Kamu kurumlarında mesai saat 08:30'da başlayacak.

Kayseri Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi gereğince; İlimizde mesai saatlerinin 19.10.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şekilde uygulanması uygun görülmüştür.

Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÇALIŞMA SAATLERİ

Sabah : 08.30 - 12.00

Öğleden Sonra : 13.00 - 17.30
Anadolu Ajansı
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