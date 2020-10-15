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Maskesini takmayan genç: Nefes almak en doğal hakkımız

Antalya'da polisin yaptığı denetimde maskesiz bir genç, polisin, 'neden maske takmıyorsunuz' sorusuna, 'Nefes almak en doğal hakkımız ve ben bu haktan mahrum kalmak istemiyorum' diye cevap verdi. Maskesiz dolaşan Kazak turist ise, maskesinin arkadaşının elinde olduğunu söyledi. Genç kadın polisin, 'Bir maskeyi ikiniz mi takıyorsunuz' sorusu üzerine arkadaşının elindeki poşetten maskesini çıkartan turist hemen yüzüne taktı.
 15 Ekim 2020 22:51
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Antalya'da polisin yaptığı denetimde maskesiz bir genç, polisin, 'neden maske takmıyorsunuz' sorusuna, 'Nefes almak en doğal hakkımız ve ben bu haktan mahrum kalmak istemiyorum' diye cevap verdi. Maskesiz dolaşan Kazak turist ise, maskesinin arkadaşının elinde olduğunu söyledi. Genç kadın polisin, 'Bir maskeyi ikiniz mi takıyorsunuz' sorusu üzerine arkadaşının elindeki poşetten maskesini çıkartan turist hemen yüzüne taktı.

Antalya'da polisin yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik denetimleri kent genelinde yoğun bir şekilde sürüyor. Polis ekipleri özellikle kalabalık alanda maskelerini düzgün takmayanlara uyarılarda bulunurken, maske takmayanlara da cezai işlem uyguluyor.

Bugün kentin en işlek yaya caddelerinden Kapalıyol ve Cumhuriyet Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Maskelerini indirip yürüdükleri sırada içecek ve sigara içenlerin bu ihtiyaçlarını kalabalık ortamda değil, kenara çekilerek karşılaması konusunda uyaran polis ekipleri, düzgün takmayan kişilere de uyarılarda bulundu. Kentte birçok vatandaşın maske kuralına uyduğu gözlenirken, maskesi takılı olmayan bazı vatandaşların ise polis ekiplerini fark ederek çaktırmadan takmaya çalıştığı görüldü.

Polis ekipleri, denetimler sırasında sadece vatandaşları değil, turistleri de uyardı. Turist kafilesini durdurarak tercümanlarının yanına giden polis, maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.

Denetime devam eden polisler, 2 Kazak turistin maskesini takmadan yürüdüğünü gördü. Maskesinin arkadaşının elinde olduğunu, kendisinin maskeyi çıkarttığını söyleyen genç kadın polisin, 'Bir maskeyi ikiniz mi takıyorsunuz' sorusuna 'hayır' diyerek cevap verdi. Arkadaşının elindeki poşetten maskesini çıkaran kadın, maskesini takarak yürümeye devam etti.

Bankada sırada bekleyen vatandaşları da sosyal mesafe konusunda uyaran polisler, ardından işlek noktalarda denetimine devam etti.

Denetim sırasında maskesini takmadan yürüyen bir genci durduran polis, neden maske takmadığını sordu. 'Nefes almak en doğal hakkımız ve ben bu haktan mahrum kalmak istemiyorum' cevabıyla karşılaşan polis, gencin kimliğini alarak cezai işlem uyguladı.
İhlas Haber Ajansı
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