Polis vatandaşlara isyan etti: Burası survivor parkuru değil

Olay, akşam saatlerinde kentin işlek noktalarından biri olan Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Kız arkadaşını başka bir erkekle gördüğünü öne süren Şahin E., inşaat halindeki 5 katlı iş merkezinin çatısına çıktı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevreye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, Şahin E.'yi ikna etmek için çalışma başlattı.

POLİS 'BU ŞERİT SÜS DEĞİL, SURVİVOR PARKURU DEĞİL' DİYE İSYAN ETTİ

İkna çalışmaları sırasında, inşaatın çevresinde çok sayıda kişi toplandı. Vatandaşlardan bazıları cep telefonu kameralarıyla olayı görüntülendi. Çok sayıda kişi, emniyet şeridini geçmeye çalışınca bir polis memuru, "Bu şeritleri süs olsun diye koymadık. İleride bir tane daha var lütfen. Burası Survivor parkuru değil. Üzerinden zıplayıp durmayın. Ben şerit çekmişim üstünden atlayıp, zıplayıp geçiyorsunuz. 2 tane şerit çekmişiz hala geçiyorlar. Hayretler içindeyim" diye isyan etti.

'TUVALETE GİDECEĞİM' DİYE KENDİSİNİ SAVUNDU

Polis memurun tepkisinin ardından bir kişi, "Lavaboya gidecektim. Yasak mı?" diyerek kendisini savundu. Polis kalabalığı olay yerinden uzaklaştırırken, ikna çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 1,5 saatlik çabayla Şahin E., intihardan vazgeçirildi. Çatıdan inen Şahin E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.