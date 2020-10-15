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İstanbul'da binlerce korsan kitap ele geçirildi: 4 gözaltı
Fatih ve Kadıköy'de eş zamanlı olarak, 15 adrese yönelik olarak düzenlenen operasyonda binlerce korsan kitap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
|15 Ekim 2020 23:02
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Fatih ve Kadıköy'de eş zamanlı olarak, 15 adrese yönelik olarak düzenlenen operasyonda binlerce korsan kitap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 14.00'te Fatih ve Kadıköy'de bulunan 15 adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda piyasa değeri 10 milyon lira olduğu belirtilen hukuk ve yabancı dil ağırlıklı binlerce üniversite ders kitabı ele geçirildi. Beyazıt'ta 1, Kadıköy'de 3 kişi olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
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