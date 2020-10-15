Albaydan aynı ad ve soyadı taşıdığı şehidin kızına sürpriz
|15 Ekim 2020 23:03
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu ile üzerinde Eylül'ün fotoğrafının bulunduğu doğum günü pastasıyla küçük kızın evinin kapısını çaldı. Kapıyı kucağındaki küçük Eylül'le açan anne Tuğba Öksüz, pastayı ve misafirleri görünce hem şaşırdı hem de mutlu oldu.
5 yaşına giren Eylül Öksüz, doğum günü pastasını annesi Tuğba Öksüz ile birlikte kesti. Anne Öksüz, doğum günü sürprizinin kızını çok mutlu ettiğini belirterek, organizasyonu yapanlara teşekkür etti.
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İLE AD VE SOYADLARI AYNI
İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz de Eylül'e yeni yaşında mutluluklar dilerken, her zaman onun yanında olacağını söyledi. Jandarma Albay Öksüz, 4 Mayıs 2016 tarihinde Muğla'da İl Jandarma Komutanı Yardımcısı olarak görev yaptığı sırada telefonla arayan yakınlarının 'Numan Öksüz şehit oldu haberleri, var' demesi üzerine yaptığı araştırmada kendisiyle aynı ad ve soyadındaki Jandarma Uzman Çavuş Numan Öksüz'ün PKK'lı tersristlerce Mardin'in Derik ilçesindeki Üçyol Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit olduğunu öğrendi. Hemen aileyi arayarak başsağlığı dileyen Öksüz, Kahramanmaraş'a atanınca da Öksüz'ün ailesini ziyaret etti.
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