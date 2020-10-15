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Marmara'daki depremin ardından Naci Görür'den açıklama

İstanbul Avcılar açıklarında meydana gelen 3.2'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında "Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici." dedi.
 15 Ekim 2020 23:49
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Marmara'da gerçekleşen depremin ardından Naci Görür flaş bir açıklamada bulundu. Kumburgaz fayına dikkat çeken Görür, "Arkadaşlar, bugün Marmara'da meydana gelen 3.2'lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara'da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici. İyi akşamlar." dedi.
Memurlar.Net
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