'Çaykur, aşırı reklam ve harcamadan dolayı zarar ediyor'
|15 Ekim 2020 23:57
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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, ÇAYKUR'un aşırı reklam giderleri ve kredi kullanımı nedeniyle büyük bir zarara uğradığını iddia etti.
ÇAYKUR'un cirosuna ve zararın nedenlerine bakıldığında çok ilginç bir tabloyla karşılaştıklarını vurgulayan Adıgüzel, kurumun zarar etmesinin en önemli iki nedeninin aşırı reklam giderleri ve kredi kullanımı olduğunu söyledi.
Dünyanın en çok çay tüketen ülkesinde çay satmanın sorun olmadığına işaret eden Adıgüzel, "Buna rağmen reklam giderleri için bu kadar para harcanmasını anlamak mümkün değil. Reklam giderleri için tam 36 milyon lira harcanmış. Fuar ve festival gibi etkinliklere de 896 milyon lira harcanmış. Geçen yıl tanesi 1 liradan 5 milyon bardağa 5 milyon lira ödeme yapılmış. ÇAYKUR şemsiye bile dağıtmış. Şimdi de 21 bin takvim dağıtmaya karar vermişler. Böylece ÇAYKUR Kamu İhale Kanunu'na bağlı olmadığı için rahatlıkla yandaşlara kaynak aktarmak için bir araç olarak kullanılıyor" dedi.
Adıgüzel, ayrıca stevia bitkisi için 16 milyon lira yatırım yapıldığını ama bunun da arkası getirilmediği için harcanan paranın boşa gittiğini savundu.
ÇAYKUR'un kredi kullanımında aşırıya kaçtığını iddia eden Adıgüzel, "Kurum, 2005 yılında 324 milyon lira kredi kullanmışken, Varlık Fonu'na devredildiği 2017 yılında 1,5 milyar lira kredi kullanmış. Bu oran 2018 yılında 2 milyar liraya, 2019 yılında ise 3,5 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl bankalara 385 milyon lira kredi faizi ödenmiş" diye konuştu.
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