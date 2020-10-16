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16 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları

16 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
 16 Ekim 2020 00:01
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16 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adım Adım İktidara Projesi Tanıtım ve İlk Eğitim Toplantısı"na katılacak, İSKİ Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulunacak, Kurbağalıdere ile Gazhane'yi ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/15.15/16.30/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği, Şehir Hastanesini ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantılarına katıldıktan sonra basın toplantısı düzenleyecek.

(Erzurum/10.30-18.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisinin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/18.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Patent ve Marka Kurumunda düzenlenecek Patentle Türkiye - 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün Dünya Gıda Günü etkinliğine video konferans yoluyla katılacak, Kemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenecek Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek.

(İzmir/10.00/14.30)

3-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TCMB, ekim ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

5- TCMB, ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesinin ikinci gün toplantıları yapılacak.

(Brüksel)

2- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa)

3- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Bakü)

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Kozmik Oda soruşturmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması tarafından kumpas kurulduğu gerekçesiyle 101 kişinin yargılandığı dava 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünü, Hasan Doğan Spor Kompleksi ve Gençlik Merkezi, Boks Federasyonu Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret edecek; Merkez Spor Salonu inşaatında ve Kadı Dağı Sürekli Eğitim Araştırma Programları Merkezi'nde incelemelerde bulunacak, yatırım protokolü imza törenine katılacak.

(Kastamonu/11.15-17.20)

2- THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transferlerle Vodafone Park Moda Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00)

4- Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek. Takımın yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/11.00/13.30)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftası Beşiktaş-VakıfBank maçıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftası Beşiktaş Aygaz-Beykoz Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00)

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