16 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
|16 Ekim 2020 01:24
|+Aa- Yazdır
ATAMA KARARLARI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz ÖNER görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Haşan YILMAZ atanmıştır.
Sağlık Bakanlığı
"Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Çalışma Grubu" Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35 inci maddesi gereğince Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM görevlendirilmiştir.
Sağlık Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Arif ÇETİN atanmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Coşkun ÇEKİCİLER atanmıştır.
15 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu teklifi kabul edildi
16 Ekim 2020 02:13
|16 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
16 Ekim 2020 00:01
|DEÜ Rektörü: Hakkımda karalama kampanyası yürütülüyor
15 Ekim 2020 23:37
|Ukrayna Devlet Başkanı yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
15 Ekim 2020 22:06
|'Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü'nün uzmanlık alanı yok
15 Ekim 2020 22:01
|Bakan Soylu, sığınmacıların geri itildiği bölgeleri inceledi
15 Ekim 2020 21:02
|Yüz yüze eğitim açıklaması sonrasında, YÖK heyetini kabul etti
15 Ekim 2020 20:10
|Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
15 Ekim 2020 20:03
|'Kayıp, kaçak elektrik' önergesi TBMM'de görüşüldi
15 Ekim 2020 20:02
|Samsun Valiliği'nden 'okulda karantina' açıklaması
15 Ekim 2020 19:31