1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

16 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

16 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.
 16 Ekim 2020 01:24
+Aa- Yazdır
16 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz ÖNER görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Haşan YILMAZ atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı

"Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Çalışma Grubu" Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35 inci maddesi gereğince Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM görevlendirilmiştir.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Arif ÇETİN atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Coşkun ÇEKİCİLER atanmıştır.

15 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu teklifi kabul edildi
16 Ekim 2020 02:13		 16 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
16 Ekim 2020 00:01
DEÜ Rektörü: Hakkımda karalama kampanyası yürütülüyor
15 Ekim 2020 23:37		 Ukrayna Devlet Başkanı yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
15 Ekim 2020 22:06
'Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü'nün uzmanlık alanı yok
15 Ekim 2020 22:01		 Bakan Soylu, sığınmacıların geri itildiği bölgeleri inceledi
15 Ekim 2020 21:02
Yüz yüze eğitim açıklaması sonrasında, YÖK heyetini kabul etti
15 Ekim 2020 20:10		 Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
15 Ekim 2020 20:03
'Kayıp, kaçak elektrik' önergesi TBMM'de görüşüldi
15 Ekim 2020 20:02		 Samsun Valiliği'nden 'okulda karantina' açıklaması
15 Ekim 2020 19:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:13 - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu teklifi kabul edildi01:24 - 16 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:53 - İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli için gözaltı kararı00:01 - Diyanet, 2011 tarihli kadro bültenini güncelledi00:01 - 16 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:57 - 'Çaykur, aşırı reklam ve harcamadan dolayı zarar ediyor'
23:51 - Karantinayı ihlal etti! Minibüste yakalandı23:49 - Marmara'daki depremin ardından Naci Görür'den açıklama23:41 - Vakıf Müdürü'nün eserleri öğrencilere burs olacak23:37 - DEÜ Rektörü: Hakkımda karalama kampanyası yürütülüyor23:05 - Niğde'de eski belediye başkanı, tarlasında öldürüldü23:03 - Albaydan aynı ad ve soyadı taşıdığı şehidin kızına sürpriz
23:02 - İstanbul'da binlerce korsan kitap ele geçirildi: 4 gözaltı22:59 - Polis vatandaşlara isyan etti: Burası survivor parkuru değil22:51 - Maskesini takmayan genç: Nefes almak en doğal hakkımız22:49 - Şehit pilotun kaza yerindeki mezarı koruma altına alındı22:40 - Muvazzaf askerlerin de bulunduğu 6 zanlı tutuklandı
22:28 - Bir ile daha kamu kurumlarında mesai saatlerine düzenleme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Diyanet, 2011 tarihli kadro bültenini güncelledi
16 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli için gözaltı kararı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu teklifi kabul edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sahte alkol ölümlerinin artması 3
Atılgan beni ışınla 1
Davul tozu minare gölgesi 1
Dursun Kaptan 1
2 şeritli yolu 10 şeritli gibi kullanamazsınız 2
cehenneme giden yol 2
masanın kenarına vurarak soda açmak 3
Burda kalıpları 1
hiçbir önlem almadan okulların açılması 1
yumurta kabuğu yemek 1
SON İLANLAR
Dışişleri Bakanlığı 80 memur alacak
İçişler Bakanlığı 30 Denetçi Yardımcısı Alacak
Siirt Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam