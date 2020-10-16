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Türkiye büyük müjdeye kilitlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 320 milyar metreküp doğal gaz müjdesinin ardından Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de alt katmanlarda yeni rezervlere ulaştı. Erdoğan'ın yarın, mevcut kuyuda tespit edilen 80 milyar metreküplük ilave gaz rezervini açıklaması bekleniyor. Derindeki iki katmandakilerle birlikte toplam 800 milyar metreküplük rezerv öngörüldüğü ancak bunun şimdilik açıklanmayacağı ifade edildi.
 16 Ekim 2020 06:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karadeniz'de doğal gaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini cumartesi günü ziyaret edeceğini belirterek, "Yeni müjdeler geliyor" açıklamaları üzerine Türkiye doğal gaz keşfinde daha büyük müjdeye kilitlendi. Erdoğan'ın 320 milyar metreküp doğal gaz müjdesinin ardından Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de alt katmanlarda yeni rezervlere ulaştı. Erdoğan'ın yarın, mevcut kuyuda tespit edilen 80 milyar metreküplük ilave gaz rezervini açıklayacağı belirtildi. Bu bölgede rezerv alanının sınırları ve büyüklüğünü belirlemek üzere sismik verilerin incelenmesinden ortaya çıkan güçlü bulgu verilerinin doğrulanması için birden fazla test kuyusu açılması da önümüzdeki süreçte gündeme gelecek.

800 MİLYAR METREKÜP

Kanuni Sondaj Gemisi'nin bu bölgeye görevlendirilmesi de bu kapsamda yapıldı. Bu yönüyle Erdoğan'ın 320 milyar metreküplük gaz rezervini yukarı yönlü revize edecek yeni müjde açıklaması, bölgedeki rezervin şu ana kadarki ulaşılan bölümüyle sınırlı olacak. Yukarı yönlü revizelerin ilerleyen dönemlerde yeni müjdelerle devam etmesi bekleniyor. Derindeki iki katmandakilerle birlikte toplam 800 milyar metreküplük rezerv öngörüldüğü ancak bunun şimdilik açıklanmayacağı ifade edildi.

İHTİYACIN ÜÇTE BİRİ

Çalışmalar kapsamında Tuna-1 sahasında, 2021 yılı sonuna kadar ilk 10 kuyunun açılması ve sondaj çalışması yapılması öngörülürken, gazın karaya ulaştırılması çalışmaları da önümüzdeki süreçte hızlanacak ve ilk gaz teslimi, 31 Aralık 2023'te gerçekleşecek.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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