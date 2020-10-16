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Yıldırım 13'le kıskaç: 2 bin 512 personel katılıyor

Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de jandarma ve polis özel harekat ile koruculardan oluşan 2 bin 512 personelle Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı. Bölgede teröristlerin ilerleme noktaları tutularak karış karış taranıyor. Operasyonla, Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı bölgesindeki unsurların geri emniyeti de sağlanacak.
 16 Ekim 2020 06:40
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Yıldırım 13'le kıskaç: 2 bin 512 personel katılıyor

Terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını önlemek için yeni 4 ili kapsayan Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de 2 bin 512 personelin katılımıyla Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı. Operasyonla, Irak kuzeyinde Pençe Harekat Bölgesi'ndeki unsurların geri emniyeti de sağlanacak. Irak kuzeyinden Şırnak ve Hakkari bölgesinden girişlerin yanı sıra Bestler Dereler Bölgesi'nden Van ve Siirt istikametindeki ilerleme noktaları tutularak karış karış taranmaya başlandı.

161 OPERASYONEL TİM

Operasyon, Bestler Dereler Bölgesi4ndeki terörist hareketliliği yok etmek üzere ilgili tüm illeri içine alan geniş kapsamıyla stratejik önem taşıyor. Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 161 operasyonel tim ile yürütülüyor. 2 bin 512 personelin görev aldığı operasyonun büyüklüğü bölgenin stratejik öneminden kaynaklanıyor.

KISKACA ALINDILAR

Operasyon ile Şırnak ve Hakkari sınırından sızmaların tamamen kontrol altına alınması hedeflenirken, geri bölgeleri olan Siirt ve Van'ın da tutulmasıyla bölgedeki terörist varlığı kıskaca alındı. Bestler-Dereler Bölgesi, bu dört il arasında önemli bir geçiş koridoru olarak görülüyor. Irak kuzeyinden Şırnak istikametinden giren teröristler Bestler-Dereler, Hakkari Bölgesi'nden giriş yapanlar ise Van istikametinde ilerliyorlardı. Yıldırım-13 ile bu bölgedeki teröristlere giriş ve çıkış kapıları tamamen kapatılacak, olası kış üstlenmesi girişimlerine asla fırsat verilmeyecek.

Operasyonla, sınır hattında bulunan geçiş yollarının kapatılması suretiyle, Irak kuzeyinde Hakurk'tan Sinant-Haftanin'e uzanan hatta görev yürüten Pençe Harekatı birliklerinin geri bölge emniyeti de sağlanmış olacak.

Üç ayda 124 terörist etkisiz

Yurt içinde kararlılıkla yürütülen terörle mücadele faaliyetleri kapsamında 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 124 terörist etkisiz hale getirildi, 53 işbirlikçi yakalandı, 190 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Yeni Şafak
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