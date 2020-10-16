TTB'ye çoklu baro modeli: AK Parti hukukçuları çalışıyor
|16 Ekim 2020 07:05
|+Aa- Yazdır
AK Parti'nin hukukçu kurmayları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türk Tabipleri Birliği (TTB) başta olmak üzere meslek odalarıyla ilgili verdiği yeni düzenleme sinyalinden sonra çalışmaya başladı. Türkiye Barolar Birliği düzenlemesi sırasında diğer meslek odalarıyla ilgili çalışmalar da raftan indirilecek.
İKİ ÖRNEK DÜZENLEME
Buna göre, kamu kuruluşu niteliği taşıyan meslek örgütlerini kapsayacak genel bir düzenleme yapılacak. Daha önce AK Parti tarafından yapılan Turist Rehberleri Odası ve Türkiye Barolar Birliği düzenlemeleri bu kapsamda emsal olarak alınacak. Yapılacak düzenleme ile kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının üye sayısına bakılarak o ilde ikinci bir odanın kurulmasının önü açılacak. Meslek mensupları kurulan odalar arasında tercih yaparak istedikleri odaya kayıtlarını yaptırabilecek. Bir kişi sadece bir odaya kayıtlı olacak.
ÜYE SAYISI KADAR TEMSİL
Kurulan odalar üye sayıları oranında meslek odasının merkez birliğinde temsil edilecek. Bu odaların genel kurulunda belirlenen delegeler, meslek odasının merkez yönetiminin oluşturulmasında söz sahibi olacak. AK Parti kurmayları düzenlemeyi hazırlarken, daha önce yapılan Turist Rehberleri Odası ve Türkiye Barolar Birliği düzenlemeleriyle ilgili CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvurular ve AYM'nin kararlarını da göz önünde bulunduracak. Çalışma, Meclis'in bütçe maratonundan sonra hazır hale gelecek.
Fazlı Şahan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
16 Ekim 2020 08:13
|Yıldırım 13'le kıskaç: 2 bin 512 personel katılıyor
16 Ekim 2020 06:40
|Türkiye büyük müjdeye kilitlendi
16 Ekim 2020 06:10
|Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
16 Ekim 2020 03:47
|Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
16 Ekim 2020 03:40
|Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik
16 Ekim 2020 03:38
|Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
16 Ekim 2020 03:28
|Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği
16 Ekim 2020 03:25
|Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu teklifi kabul edildi
16 Ekim 2020 02:13
|16 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
16 Ekim 2020 00:01