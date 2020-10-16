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TTB'ye çoklu baro modeli: AK Parti hukukçuları çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Tabibleri Birliği'nin yapısının değiştirilmesi gerektiğini söylemesinin ardından AK Parti'nin hukukçuları harekete geçti. Türkiye Barolar Birliği düzenlemeleri emsal alınacak. Düzenleme ile kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının üye sayısına bakılarak o ilde ikinci bir odanın kurulmasının önü açılacak.
 16 Ekim 2020 07:05
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TTB'ye çoklu baro modeli: AK Parti hukukçuları çalışıyor

AK Parti'nin hukukçu kurmayları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türk Tabipleri Birliği (TTB) başta olmak üzere meslek odalarıyla ilgili verdiği yeni düzenleme sinyalinden sonra çalışmaya başladı. Türkiye Barolar Birliği düzenlemesi sırasında diğer meslek odalarıyla ilgili çalışmalar da raftan indirilecek.

İKİ ÖRNEK DÜZENLEME

Buna göre, kamu kuruluşu niteliği taşıyan meslek örgütlerini kapsayacak genel bir düzenleme yapılacak. Daha önce AK Parti tarafından yapılan Turist Rehberleri Odası ve Türkiye Barolar Birliği düzenlemeleri bu kapsamda emsal olarak alınacak. Yapılacak düzenleme ile kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının üye sayısına bakılarak o ilde ikinci bir odanın kurulmasının önü açılacak. Meslek mensupları kurulan odalar arasında tercih yaparak istedikleri odaya kayıtlarını yaptırabilecek. Bir kişi sadece bir odaya kayıtlı olacak.

ÜYE SAYISI KADAR TEMSİL

Kurulan odalar üye sayıları oranında meslek odasının merkez birliğinde temsil edilecek. Bu odaların genel kurulunda belirlenen delegeler, meslek odasının merkez yönetiminin oluşturulmasında söz sahibi olacak. AK Parti kurmayları düzenlemeyi hazırlarken, daha önce yapılan Turist Rehberleri Odası ve Türkiye Barolar Birliği düzenlemeleriyle ilgili CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvurular ve AYM'nin kararlarını da göz önünde bulunduracak. Çalışma, Meclis'in bütçe maratonundan sonra hazır hale gelecek.

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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