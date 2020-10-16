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Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap

Kamuoyu ve hukukçuları ikiye bölen tartışmalı cinayet davasını, Türkiye Gazetesi Muhabiri Mahmut Özay, Şeker'in avukatı olan Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ ile görüştü.<
 16 Ekim 2020 07:14
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İşte avukat Mustafa Aladağ'ın açıklamaları:

KADİR SAKİN AMA ÜZGÜN

Kararın ardından Kadir, sakin ama biraz üzgündü. Bir bekleyişte. Süreci hepimiz gibi takip ediyor. İyi durumdayız diyebiliriz. Ceza miktarının birçok alternatifi vardı. Olayın şekline ve oluş durumuna göre değerlendirip biraz daha farklı bekliyorduk. Cezayı biraz fazla bulduk. İddianame ve mütalaaya baktığımızda bu yönde bir karar çıkma ihtimali vardı ama yine şaşırdık...

Beklediğiniz, beklemediğiniz sorusu ne kadar doğru olur bilmiyorum ama en kötü senaryo buydu. Kesinlikle bunu tahmin etmiyorduk. Meşru müdafaa meselesi var onun üzerinde yoğunlaştık.

Her alanda iddialarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Katılmıyoruz karara ve gerekeni yapacağız.

İSTİNAFA GİDECEĞİZ

Karar bize tebliğ edilecek ardından harekete geçeceğiz. Bazı noktada çekincelerimiz ve itirazlarımız yok değil. Mahkeme kararını verdi. Biz de derhal gerekçeli kararla beraber istinaf mahkemesine taşıyacağız. Kamuoyunda gelen destekler için Kadir Şeker oldukça mutlu... Sayısız mektuplar alıyor. Olağanüstü destek insanı hayata bağlayıp ve motive ediyor... Ceza ve hukuk sistemi ile bunlar ne kadar tesir eder onu değerlendirmek bana ait değil. Kadir'in ailesi de yaşananları çok olgun karşıladı. Olayı onlara izah ettik. Süreç devam ediyor.

YİNE OLSA YARDIM EDERDİ

Kabul edelim, etmeyelim karşı tarafında da hakları var. Onun da bir ailesi var. Bu hassasiyeti de ayrı tutuyoruz. Biz Kadir'e inanıyoruz. Kadir asla cani biri değil. 20 yaşında bir delikanlı. Kendini eğitimine adamış bir genç. Hayatında beklentileri ve hayalleri olan biri... İstemediğimiz bu durum patlak verdi. Olaydan dolayı pişmanlık ve üzüntü ayrıdır. Benzer bir durumda cereyan etse emin olun Kadir Şeker yeniden yardım ederdi. Haksızlığa susmazdı. Cesur biri o...

Mücadelemiz sürecek. Savunmalarımıza devam edeceğiz. Bizim meslekte 'ümit' yeterli değildir.
Türkiye
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