AİHM'den depremzedelere 17 bin 500 euro tazminat
|16 Ekim 2020 07:36
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Marmara Bölgesi'nde, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen deprem sonrası Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, 10 milyon dolarlık petrol bağışında bulundu. Petrolden elde edilen gelirin 9 milyon dolarıyla depremzedeler için İzmit'te Arızlı Irak Konutları ve Yuvacık Konutları inşa edildi. Arızlı Irak Konutları'na 2001 yılından sonra, depremde birinci derece yakınlarını yitirenler yerleştirildi.
Deniz manzaralı olan 230 konut, İzmit'in genişlemesiyle değerli hale geldi. 2009'dan itibaren depremzedeler, kiralarını ödeyemedikleri gerekçesiyle konutlardan çıkarılmaya başlandı. Boşalan evlere vali ve emniyet müdür yardımcıları ile nüfus müdürü gibi bürokratlar oturdu. Sözcü'nün haberine göre bu uygulamayı protesto eden Arızlı Irak Konutları sakinleri, 8 Ağustos 2010'de şehre gelen Başbakan Erdoğan'ın mitinginde seslerini duyurmak istedi. Erdoğan'a sunmak üzere yanlarında dosya götüren 12 depremzede mitinge sokulmadı. Üstelik dövülerek gözaltına alındı.
Depremzedeler serbest bırakıldıktan sonra olayı yargıya taşıdı. Sonuç alınamayınca dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşındı. AİHM 12 depremzedeyi haklı buldu.
Devlet 11 kadın ve bir erkekten oluşan yaşlı depremzedelere 17.500 Euro tazminat ödeyecek.
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