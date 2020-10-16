1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 düşük gelirli erkekleri vuruyor'

İsveçli akademisyenlerin Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin verilerini kullanarak yaptığı bir araştırmaya göre yabancı bir ülkede doğmuş düşük eğitimli, düşük gelirli ve yalnız erkeklerin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetme riskinin daha yüksek olduğunu saptadı.
 16 Ekim 2020 07:39
+Aa- Yazdır
Kovid-19 düşük gelirli erkekleri vuruyor'

Stockholm Üniversitesi Sosyoloji Enstitüsü Demografi Profesörü Gunnar Andersson, Doçent Sven Drefahl ve araştırma arkadaşları 7 Mayıs 2020 tarihine kadar ölüm sebebi Kovid-19 olarak kaydedilen kişilerin verilerini inceledi ve risk faktörlerine ulaşmaya çalıştı. Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet, medeni hal ve eğitim Kovid-19 virüsü nedeniyle ölümü etkileyen faktörler.

İsveç'te nüfusa oranla yüksek sayıda ölüm vakasının yaşandığı 2020 baharında Stockholm'de yaşamak ülkenin geneline oranla salgında hayatını kaybetme riskini 4,5 kat artırmıştı. Sosyo-ekonomik açıdan ise az eğitimli ve düşük gelirlilerin Kovid-19 nedeniyle ölme riski daha yüksekti, üstelik erkek ve bekar olanlarda bu risk daha da yükselmekteydi. Araştırmacıların gelir, yaşanılan ev, eğitim gibi girdileri dikkate aldıkları araştırmada başka bir ülkede doğmuş olmak salgında ölme riskini artıran bir diğer faktör olarak ortaya çıktı. Bu araştırma ile yalnız yaşayan erkeğin evli erkeklerden, düşük gelirli ve az eğitimlilerin yüksek gelirli ve eğitimlilerden, göçmenlerin İsveçlilerden daha fazla Kovid-19'dan hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Araştırmanın ilginç bir sonucu da düşük ve orta gelirli Ortadoğu ve Kuzey Afrika kökenli kadınların virüs nedeniyle ölüm oranı İsveçli kadınlara göre iki kat fazlayken aynı kökenden gelen erkeklerin İsveçlilere göre ölüm riskinin üç katına yükselmesi. İsveçli akademisyenlerin Nature Communications adlı araştırma sitesinde yayınlanan raporunda Somali, Suriye ve Iraklı göçmenlere ait verilerin temel alındığı belirtilmekte.

Araştırma daha önce yaygın olarak tartışılan ve göçmenlerin toplumsal mağduriyetine işaret eden, kalabalık göçmen ailelerin küçük evlerde sıkışık bir biçimde yaşaması, birkaç nesilden oluşan ailelerin çokluğu, hizmet sektöründe çalışmaları, ev ve işlerinde sosyal mesafeye dikkat edemeyecekleri konumda çalışmaları gibi faktörleri içermesi açısından da önemli.

Bir diğer ilginç sonuç ise Finlandiya dahil diğer Avrupa ülkelerinde doğmuş olanlar arasında da ölüm oranının İsveçlilere göre daha yüksek olması. Araştırmacılar İsveç dışında doğan kişilerin birbirleriyle sosyal ilişkililerinin çok daha fazla olmasına bağlıyorlar.

Kaynak: Aydınlık
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AİHM'den depremzedelere 17 bin 500 euro tazminat
16 Ekim 2020 07:36		 'Salgının dünyadaki ülkelere faturası 12 trilyon dolar'
15 Ekim 2020 20:52
Fransa'da sağlık çalışanları hükümeti protesto etti
15 Ekim 2020 20:06		 Üç dakikada sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildi
15 Ekim 2020 19:27
AB Liderler Zirvesi'nde korona paniği
15 Ekim 2020 18:57		 Yeni salgın uyarısı... Koronavirüsle aynı aileden
15 Ekim 2020 18:32
Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor... 6 köyü daha kurtardılar
15 Ekim 2020 16:55		 DSÖ'den 'Kovid-19 vakaları Avrupa'da katlanarak artıyor' uyarısı
15 Ekim 2020 16:33
Bilim insanları uyardı: Virüse karşı toplumsal bağışıklık yöntemi çok tehlikeli
15 Ekim 2020 16:09		 Ermenistan, mezarlıktaki sivillere saldırdı: 3 ölü, 3 yaralı
15 Ekim 2020 13:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:41 - Yeni uygulamayla uçağı kaçırma derdi bitiyor08:39 - Şirketlerin izinsiz gönderdiği bayram mesajına yasak geliyor08:34 - Tecavüz suçuna evlilik kılıfı! 'Ne halin varsa gör'08:31 - Okullarda asemptomatik taraması yapılacak08:25 - 'Sigara paketine depozito gelebilir'08:25 - 'Scooter neden Türkçe değil' tartışması
08:22 - 'Amaç ev içerisindeki toplanmaları önlemek'08:20 - Kovid-19 'meslek hastalığı' kabul edilsin08:17 - Gizli kargoyla gelen ölüm08:13 - 1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı07:53 - Bolu'da tartışmalı uygulama durduruldu07:49 - Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor
07:47 - Türkiye Çevre Ajansı'nın yapısı tartışılıyor07:44 - İstanbul'da 200 gr ekmek 1,5 TL den satılacak07:39 - Kovid-19 düşük gelirli erkekleri vuruyor'07:38 - Trafik kazasında taraflar arasında maske tartışması07:36 - AİHM'den depremzedelere 17 bin 500 euro tazminat
07:25 - Urartuca bilen 7 kişden biri olan Mehmet Amca işi bırakıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
Diyanet, 2011 tarihli kadro bültenini güncelledi
Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor
Bolu'da tartışmalı uygulama durduruldu
Urartuca bilen 7 kişden biri olan Mehmet Amca işi bırakıyor
Vahşi cinayetle ilgili davada rapor tartışması
Türkiye büyük müjdeye kilitlendi
TTB'ye çoklu baro modeli: AK Parti hukukçuları çalışıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Atılgan beni ışınla 1
gurbet 1
sahte alkol ölümlerinin artması 3
19.10.2020 galatasaray vs alanyaspor maçı 1
para kullanılmayan köyler 1
bitcoin 1
Davul tozu minare gölgesi 1
ışıklar yanıyor ifadesi bizi bağlamaz 1
Beyaz Gölge 1
Devlet,Abdullah Öcalan'ı çıkaracak 2
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam