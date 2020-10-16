Kovid-19 düşük gelirli erkekleri vuruyor'

Stockholm Üniversitesi Sosyoloji Enstitüsü Demografi Profesörü Gunnar Andersson, Doçent Sven Drefahl ve araştırma arkadaşları 7 Mayıs 2020 tarihine kadar ölüm sebebi Kovid-19 olarak kaydedilen kişilerin verilerini inceledi ve risk faktörlerine ulaşmaya çalıştı. Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet, medeni hal ve eğitim Kovid-19 virüsü nedeniyle ölümü etkileyen faktörler.

İsveç'te nüfusa oranla yüksek sayıda ölüm vakasının yaşandığı 2020 baharında Stockholm'de yaşamak ülkenin geneline oranla salgında hayatını kaybetme riskini 4,5 kat artırmıştı. Sosyo-ekonomik açıdan ise az eğitimli ve düşük gelirlilerin Kovid-19 nedeniyle ölme riski daha yüksekti, üstelik erkek ve bekar olanlarda bu risk daha da yükselmekteydi. Araştırmacıların gelir, yaşanılan ev, eğitim gibi girdileri dikkate aldıkları araştırmada başka bir ülkede doğmuş olmak salgında ölme riskini artıran bir diğer faktör olarak ortaya çıktı. Bu araştırma ile yalnız yaşayan erkeğin evli erkeklerden, düşük gelirli ve az eğitimlilerin yüksek gelirli ve eğitimlilerden, göçmenlerin İsveçlilerden daha fazla Kovid-19'dan hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Araştırmanın ilginç bir sonucu da düşük ve orta gelirli Ortadoğu ve Kuzey Afrika kökenli kadınların virüs nedeniyle ölüm oranı İsveçli kadınlara göre iki kat fazlayken aynı kökenden gelen erkeklerin İsveçlilere göre ölüm riskinin üç katına yükselmesi. İsveçli akademisyenlerin Nature Communications adlı araştırma sitesinde yayınlanan raporunda Somali, Suriye ve Iraklı göçmenlere ait verilerin temel alındığı belirtilmekte.

Araştırma daha önce yaygın olarak tartışılan ve göçmenlerin toplumsal mağduriyetine işaret eden, kalabalık göçmen ailelerin küçük evlerde sıkışık bir biçimde yaşaması, birkaç nesilden oluşan ailelerin çokluğu, hizmet sektöründe çalışmaları, ev ve işlerinde sosyal mesafeye dikkat edemeyecekleri konumda çalışmaları gibi faktörleri içermesi açısından da önemli.

Bir diğer ilginç sonuç ise Finlandiya dahil diğer Avrupa ülkelerinde doğmuş olanlar arasında da ölüm oranının İsveçlilere göre daha yüksek olması. Araştırmacılar İsveç dışında doğan kişilerin birbirleriyle sosyal ilişkililerinin çok daha fazla olmasına bağlıyorlar.

Kaynak: Aydınlık