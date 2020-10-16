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İstanbul'da 200 gr ekmek 1,5 TL den satılacak

İstanbul'da bugünden (cuma) itibaren geçerli olacak yeni ekmek tarifesi belli oldu
 16 Ekim 2020 07:44
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İstanbul'da 200 gr ekmek 1,5 TL den satılacak

İstanbul'da bugünden (cuma) itibaren geçerli olacak yeni ekmek tarifesi belli oldu.


Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre: Yeni tarifeye göre, bin gram (1 kilogram) ekmeğin azami satış fiyatı 7.5 lira olacak. 200 gram ekmeğin fiyatı 1.25 liradan 1.5 liraya yükseldi. Karar, "Ekmek Fiyatına İlişkin Azami Fiyat Tarifesi Belirleme Komisyonu" tarafından alındı. İstanbul'da faaliyet gösteren tüm fırınlarda geçerli olacak yeni ekmek tarifesi, maliyet analizleri yapıldıktan sonra İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylandı. Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'ne göre ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin ardından ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alındıktan sonra birlikler tarafından onaylanıyor.
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