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Urartuca bilen 7 kişden biri olan Mehmet Amca işi bırakıyor

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Urartu dönemine ait Çavuştepe Kalesi'nde 58 yıldır bekçilik yapan ve dünyada Urartucayı bilen az sayıda insandan biri olan Mehmet Kuşman (80), artık yaşlandığını ve emekli olduktan sonra gönüllü olarak yaptığı bu işi bırakacağını söyledi.
 16 Ekim 2020 07:25
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Urartuca bilen 7 kişden biri olan Mehmet Amca işi bırakıyor

Urartulara ait Çavuştepe Kalesi'nde 43 yılı kadrolu olmak üzere toplam 58 yıldır bekçilik yapan Mehmet Kuşman, Türkiye'de Urartucayı bilen 7, dünyada ise yine az sayıda kişilerden biri. Askerden geldikten sonra başladığı bekçilik görevinde Urartuca alfabeyi bölgeye kazı çalışması için gelen hocalardan ve onların verdiği kitaplardan öğrenen Kuşman, bu sayede dünyada Urartu alfabesini okuyup, yazmayı bilen ender kişiler arasında yer aldı.

Kalede bekçilik görevi yapan Kuşman, bir yandan da gelen gruplara rehberlik yaptı. Bu sayede birçok kez yurt dışına da gitme imkanı bulan Kuşman 11 çocuğunu ise Urartuca figürlerini ve yazılarını taşlara çizip sattığı takılarla okuttu.

Mehmet Kuşman "Urartucayı öğrenmek için çaba sarf ettim. Yaklaşık 3 yıl Urartu alfabesini toplayıp öğrendim. 11 çocuğumu okutmak için bekçilik maaşı yetmiyordu, ben de Urartuca yazılar ve figürleri taşa işleyip yaptığım kolyeleri satıp çocuklarımı okuttum" dedi.
DHA
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