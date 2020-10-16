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Türkiye Çevre Ajansı'nın yapısı tartışılıyor

Ambalaj atıklarının geri dönüşümüne yönelik olarak depozito yönetim sistemi kurulması, işletilmesi, izlenmesi ve denetimine ilişkin TBMM'ye sunulan teklif tartışılıyor. Sektör temsilcileri, bu amaçla kurulması öngörülen Türkiye Çevre Ajansı'nda yer almak istiyor.
 16 Ekim 2020 07:47
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Türkiye Çevre Ajansı'nın yapısı tartışılıyor

Sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırarak, ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulması, işletilmesi, izlenmesi ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulacak olan Türkiye Çevre Ajansı'nda sektör temsilcileri de yer almak istiyor.

Üç ana unsurdan oluşacak

Teklife göre, Türkiye Çevre Ajansı; Yönetim Kurulu, Başkanlık ve Danışma Kurulu olmak üzere üç ana unsurdan oluşacak. Karar organı olan yönetim kurulu 7 üyeden oluşacak ve üyeler 3 yıl süreyle görevlendirilecekler. Başkanlık ise başkan ve iki başkan yardımcısı ile hizmet birimlerinden oluşacak. Başkan ve yardımcıları yönetim kurulu tarafından atanacak. Danışma Kurulu ise yönetim kuruluna danışmanlık yapacak. YÖK, özel sektör ve kamu kurum kuruluşlarından olmak üzere 11 üyeden oluşacak Danışma Kurulu üyeleri de 3'er yıl görev yapacaklar.

Türkiye Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin yasa teklifinin Meclis Çevre Komisyonu'ndaki görüşmelerinde teklife ilişkin görüşlerini bildiren Ankara Sanayi Odası depozito konusunda yeni bir teşkilatlanmaya ihtiyaç olup olmadığının sorgulanması gerektiğini bildirdi. Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Yavuz Cabbar, depozito uygulamasını prensip olarak olumlu bulduklarını belirterek. "Ancak yeni bir teşkilatlanma yerine Bakanlık bünyesinde bu sistem kurulamaz mıydı? İlave yük getirir endişesi taşıyoruz Dolayısıyla, acaba mevcutla yapabilir miyiz, yapamaz mıyız o düşünüldü mü?" diye sordu.

Kurulacak Çevre Ajansı'nın yönetim kurulunda ve danışma kurulunda bakan tarafından atanacaklar belirlenirken, sektör temsilcilerine ilişkin bir ifade olmadığını kaydeden Cabbar, "Eğer teklif bu şekliyle yasalaşırsa muhakkak surette sektör temsilcilerinin gerek yönetim kurulunda gerekse danışma kurulunda yer almasında büyük fayda var. Teklif metni içerisine sektör temsilcilerinin kim olduğu nasıl olduğu derç edilebilir. 11 kişilik bir danışma kurulu oluşturuluyor. Belki bu sayı biraz da artırılabilir, danışma kurulu olduğu için daha çok sektör temsilcisi burada yer alabilir" dedi. Kurulacak Çevre Ajansı'nın görevleri arasına eko-tasarım sorumluluğunun da verilmesini öneren Cabbar, "Çünkü birçok şey tasarım esnasında ortaya çıkıyor. Eğer siz ürününüzü tasarlarken daha çevreci, daha az atık bırakan ürün halinde tasarlamazsanız baştan işe yanlış başlamış olursunuz. Belki böyle yeni bir görev ajansa verilebilir" dedi.

TÜSİAD: YETKİ PROBLEMİNE YOL AÇABİLİR

. Toplantıya TÜSİAD adına katılan Mustafa Serdar Kaymaz ise bakanlığın denetim yapan birimleri yanı sıra ajansın da denetim yetkisine sahip olmasının, bir yetki problemine yol açacağına dikkat çekti. Bununla birlikte depozito sisteminin uygulama potansiyelinin değerlendirilmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Kaymaz, "Kar amacı gütmeyen ayrı bir depozito yönetim sistemi ve sektörden ilgili temsilcilerin olmasıyla beraber hayata geçmesi çok önemlidir. Diğer uygulamalarda da depozito sistemi üretici sorumluluğu kapsamında piyasaya sürenler tarafından işletildiğini görüyoruz. Bunun sadece Türkiye Çevre Ajansı tarafından gerçekleştirilmesinin verimli olmayacağı inancındayım" dedi.Kaymaz, GEKAP muafiyetinden yararlanmak isteyen firmalara da kendi depozito sistemlerini kurma izni verilmesinin ve bu kapsamda uygulamanın genişletilmesinin de çok önemli olduğunun altını çizdi.

CANAN SAKARYA
Dünya
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