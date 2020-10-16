1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor

Cep telefonlarında 'klon patlaması' var! Yurtdışından getirilerek kimlikleri (IMEI) değiştirilen telefonların sayısı katlandı. Bir ayda satılan 1 milyon telefondan 200 bini kaçak yolla getiriliyor
 16 Ekim 2020 07:49
+Aa- Yazdır
Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Cep telefonlarında klonlama denilen Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) değiştirilmiş cihaz sayısında patlama yaşanıyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye'de pandemi ve sonrasında artan döviz kurları nedeniyle fiyatların yükseldiğini ve bunun da klonlanmış cihaz sayısını artırdığını söyledi.

Ayda 200 bin adet

Son dönemde bir ayda satılan 1 milyon cep telefonundan 200 bininin klon telefon olduğunu belirten Turnacı, "Daha önce bu sayı 50-100 binlerdeydi. Telefon fiyatlarındaki artışla klonlanmış cihaz sayısı yüzde 100'e varan oranda yükseldi. Yurtdışıyla Türkiye arasındaki cihaz fiyatları arasındaki makas açılınca kaçak getirilen telefon sayısı arttı. Bu hem devlete vergi kaybı oluyor hem de illegal satışı artırıyor. Sektörde de haksız rekabete neden oluyor" dedi.
Türkiye'de milyonlarca telefonun IMEI'sinin kopyalandığını da dile getiren Turnacı, bu uygulamanın çok normalleştiğini ve bu yolla ciddi kazanç elde eden kayıt dışı bir kanal oluştuğunu vurguladı. Turnacı, klon cep telefonu satışlarının sektörün yüzde 20'sini oluşturur hale geldiğini de kaydederek, cep telefonuna taksit uygulamasının kısıtlanmasının da IMEI klonlamayı artırdığına dikkat çekti.

Önemli bir konunun da vatandaşın çekmecesinde duran kullanmadığı eski telefonların kimliklerinin güvenliğini sağlamak olduğuna işaret eden Mustafa Kemal Turnacı, şunları söyledi: "7 yıl sinyal almayan cihazlar, sim kart takılmayan ürünler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IMEI havuzundan çıkıyor. Biz bu sürenin iki yıla düşürülmesini talep ettik. Böylece havuz daralacağı için yasa dışı yollardan kullanım alanı bulunamayacak."

Temmuzda arttı

Turnacı, cep telefonu satış rakamlarına da değinerek, "Pandemi döneminde mart, nisan aylarında ciddi düşüş oldu. Ama sektör temmuzda 1 milyon adetlik satışı yakaladı. Ağustos ve eylül biraz daha düşük oldu. Sektörde her yıl 12 milyon satış olur. Bu yıl ise 10 milyonu yakalayacağımızı öngörüyoruz" bilgisini verdi.

'Yeni telefon sahibi suçlu olur'

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Genel Sekreteri Avukat Oğuz Aksoy, şunları söyledi: "IMEI kopyalanması suçtur. 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 55/1-2 maddelerinde suç teşkil ettiği açıkça belirtilmiştir. Telefon fiyatlarının artmasıyla düşük model telefonlara ait IMEI numaralarının kopyalanarak yurtdışından gelen telefonların Türkiye'de kullanıldığı tespit edilmiştir. Düşük model telefonun aracı kılınarak bir suça karışması, IMEI kopyalanması durumunda, ilgili suçun yeni telefon sahibi tarafından işlenmiş olabileceği mahkeme tarafından değerlendirilebilecektir. Kopyalama işini yapan kişilere bin günden on beş bin güne kadar adli para cezası verilir."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 200 gr ekmek 1,5 TL den satılacak
16 Ekim 2020 07:44		 Uzaktan eğitimle öğrenci evleri boşaldı, kiralar düştü
14 Ekim 2020 09:37
Booking.com geri dönüyor
14 Ekim 2020 09:07		 Uçakta 'sağlık vizesi' dönemi
14 Ekim 2020 08:10
Kalyon Holding: İddialar yanlış, haksız ve dayanaksız
14 Ekim 2020 08:00		 Pamukkale Turizm'in konkordato sürecinde mahkeme kararını verdi
13 Ekim 2020 14:27
İade.com ile alışverişinizden para iadesi alın
13 Ekim 2020 14:03		 İstanbul'da ekmek satışı pandemi öncesi rakamlara yaklaştı
13 Ekim 2020 11:44
Vatan Bilgisayar'a üye olan 27 bin kişinin üyelik bilgileri çalındı
12 Ekim 2020 16:55		 Esnafın kaybı her ay 6 milyar TL
11 Ekim 2020 07:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:41 - Yeni uygulamayla uçağı kaçırma derdi bitiyor08:39 - Şirketlerin izinsiz gönderdiği bayram mesajına yasak geliyor08:34 - Tecavüz suçuna evlilik kılıfı! 'Ne halin varsa gör'08:31 - Okullarda asemptomatik taraması yapılacak08:25 - 'Sigara paketine depozito gelebilir'08:25 - 'Scooter neden Türkçe değil' tartışması
08:22 - 'Amaç ev içerisindeki toplanmaları önlemek'08:20 - Kovid-19 'meslek hastalığı' kabul edilsin08:17 - Gizli kargoyla gelen ölüm08:13 - 1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı07:53 - Bolu'da tartışmalı uygulama durduruldu07:49 - Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor
07:47 - Türkiye Çevre Ajansı'nın yapısı tartışılıyor07:44 - İstanbul'da 200 gr ekmek 1,5 TL den satılacak07:39 - Kovid-19 düşük gelirli erkekleri vuruyor'07:38 - Trafik kazasında taraflar arasında maske tartışması07:36 - AİHM'den depremzedelere 17 bin 500 euro tazminat
07:25 - Urartuca bilen 7 kişden biri olan Mehmet Amca işi bırakıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
Diyanet, 2011 tarihli kadro bültenini güncelledi
Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor
Bolu'da tartışmalı uygulama durduruldu
Urartuca bilen 7 kişden biri olan Mehmet Amca işi bırakıyor
Vahşi cinayetle ilgili davada rapor tartışması
Türkiye büyük müjdeye kilitlendi
TTB'ye çoklu baro modeli: AK Parti hukukçuları çalışıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rıht 1
kadir şeker 6
cristiano ronaldo'nun corona testinin pozitif çıkması 1
19.10.2020 galatasaray vs alanyaspor maçı 1
Devlet,Abdullah Öcalan'ı çıkaracak 3
sahte alkol ölümlerinin artması 3
kumkuma 1
14.10.2020 türkiye vs sırbistan maçı 1
yumurta kabuğu yemek 1
karabağ azerbaycanındır 1
SON İLANLAR
Dışişleri Bakanlığı 80 memur alacak
İçişleri Bakanlığı 30 Denetçi Yardımcısı Alacak
Siirt Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam