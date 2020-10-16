Gizli kargoyla gelen ölüm

Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 50'yi geçerken, sosyal medya ve internet üzerinden ne olduğu belli olmayan etil alkol satışları sürüyor. İnternet üzerinden satış yapan kişiler güvenliği sıkı tutarken, kapıda ödeme seçeneği yerine EFT ve havale isteniyor. Ayrıca sipariş edilen etil alkol ise gizli kargo yöntemi ile yollanıyor

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: İstanbul başta olmak üzere İzmir, Mersin, Kırıkkale gibi illerde son bir haftada sahte içkiden 50'nin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Ekim'de resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, 'Evsel kullanım amaçlı etil alkol' ibareleri 'Genel' ibaresi ile değiştirildi. Ayrıca internet üzerinden de etil alkol ve metanolün (metil alkol) satışı yasaklandı. Uygulamanın ise 60 gün sonra hayata geçirileceği belirtildi. Bu süreçte yapılan operasyonlarda tonlarca etil alkole el konulurken, bazı etil alkollerin içinde öldürücü metil alkole rastlandı.