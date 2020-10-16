Kovid-19 'meslek hastalığı' kabul edilsin



Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: Teklifin gerekçesinde, sağlık çalışanlarının Kovid-19'a maruz kalan en yüksek riskli meslek grubu olduğu belirtilerek, özetle şunlar kaydedildi:

"Hasta ile yakın temas halindeki doktorundan hemşiresine, eczacısından teknisyenine, ambulans hizmetlerinde görev yapan ekipten laborantına, hasta bakıcısından temizlik görevlisine, OSGB'lerde ihtiyaç duyulan doktorlardan filyasyon ekiplerine kadar sağlık personelinin tamamı büyük bir risk altında görev yapmaya devam etmektedir. Hastalığın çok kolay bulaşması, kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu, yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle Kovid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarına her gün yenileri eklenmektedir.

Bu nedenle pandemi döneminde görev yapan, sağlık mensubu ve sağlık hizmetlerinde çalışan tüm birimlerdeki görevliler ve aileleri, sadece kuru bir teşekkür değil, devletin sahiplenmesine ihtiyaç duymaktadır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak Kovid-19'un 'meslek hastalığı' kabul edilmesi halinde, sağlık çalışanlarının sağlık giderlerinin tamamı karşılanacak, geçici ya da kalıcı iş görmezlik durumunda tazminat alabilecek, vefat edenlerin yakınlarına da maaş bağlanabilecektir. Emekleri ödenmeyecek sağlık çalışanları için yapılacak bu düzenleme kanunu bir hak kadar, devletin bu fedakar görevlilere bir borcudur" denildi.

10 Mart'tan itibaren

Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip yasalaşırsa, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenecek. 10 Mart 2020'den, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamındaki tedbirlerin kaldırılmasına kadar geçecek süre boyunca söz konusu hastalığa yakalanan sağlık meslek mensupları, filyasyon ekipleri de dahil olmak üzere bu kanunun 14. maddesindeki şartların varlığına bakılmaksızın meslek hastalığına tutulmuş kabul edilecek. Düzenleme, 10 Mart 2020'den itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.