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'Amaç ev içerisindeki toplanmaları önlemek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son Bilim Kurulu toplantısının ardından "Bilim Kurulumuzun, 'evlerde 10 kişiyi geçmemek' şeklinde aile içi temasın azaltılması tavsiyesi oldu" açıklamasının arka planı ve kalabalık ailelerin durumu merak konusu oldu.
 16 Ekim 2020 08:22
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'Amaç ev içerisindeki toplanmaları önlemek'

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, konuya ilişkin Milliyet'e yaptığı açıklamada, tavsiye kararının amacının ev içi toplanmaların önüne geçmek olduğunu söyledi. Kayıpmaz, şunları kaydetti:

"Sonbahar, kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte insanlar kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirmeye başlayacak. Kötü havalandırma ve kalabalık da kapalı alanlarda virüsün yayılmasına elverişli bir ortam haline gelebilir. Bundan dolayı önümüzdeki süreçte zorunluluklar dışında evlerin içerisinde doğum günü kutlaması, kız isteme merasimi, söz, nişan, başsağlığı, mevlit, aile yemeği gibi toplu etkinliklerden de kaçınmakta büyük yarar var. Aynı evde bulunacak kişi sayısı da misafirlerle birlikte 10'u geçmemeli."

Bilim Kurulu'nun verdiği tavsiye kararının "10'un üzerindeki hanelerde, aile fertlerinin bir kısmı başka evde kalmalı" gibi algılanmaması gerektiğini belirten Kayıpmaz, "Burada amaç ev içi toplanmaların önüne geçmek. Doğum günü kutlaması ve nişan gibi... Hane halkı 10 kişinin üzerinde ise bu aileler bu dönemde misafir kabul etmemeli" diye konuştu.
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