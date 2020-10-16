'Amaç ev içerisindeki toplanmaları önlemek'
|16 Ekim 2020 08:22
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, konuya ilişkin Milliyet'e yaptığı açıklamada, tavsiye kararının amacının ev içi toplanmaların önüne geçmek olduğunu söyledi. Kayıpmaz, şunları kaydetti:
"Sonbahar, kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte insanlar kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirmeye başlayacak. Kötü havalandırma ve kalabalık da kapalı alanlarda virüsün yayılmasına elverişli bir ortam haline gelebilir. Bundan dolayı önümüzdeki süreçte zorunluluklar dışında evlerin içerisinde doğum günü kutlaması, kız isteme merasimi, söz, nişan, başsağlığı, mevlit, aile yemeği gibi toplu etkinliklerden de kaçınmakta büyük yarar var. Aynı evde bulunacak kişi sayısı da misafirlerle birlikte 10'u geçmemeli."
Bilim Kurulu'nun verdiği tavsiye kararının "10'un üzerindeki hanelerde, aile fertlerinin bir kısmı başka evde kalmalı" gibi algılanmaması gerektiğini belirten Kayıpmaz, "Burada amaç ev içi toplanmaların önüne geçmek. Doğum günü kutlaması ve nişan gibi... Hane halkı 10 kişinin üzerinde ise bu aileler bu dönemde misafir kabul etmemeli" diye konuştu.
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