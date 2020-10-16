'Sigara paketine depozito gelebilir'
|16 Ekim 2020 08:25
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TBMM Çevre Komisyonu'nda, Türkiye Çevre Ajansı'nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi tartışıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, TBMM Çevre Komisyonu'nda, depozito uygulamasının önümüzdeki süreçte genişletilebileceğini söyledi.
Pil ve sigara paketlerine de depozito getirilebileceğine değinen Birpınar, "Önümüzdeki süreçte AVM'lerde depozito için kullanacağımız makinaları göreceksiniz. Türkiye'de kullanılan pillerin yüzde 5'i bile geri toplanamıyor, onlara da depozite getirebilir. Hatta çok ileri gittiğimizde belki sigara paketlerine bile getirilebilir, çünkü Türkiye'de günde 15 milyon adet sigara paketi tüketiliyor, hepsi çöpe gidiyor. Yıllık altı milyar civarında sigara paketi var. Biz depozito sistemine geçmek istiyoruz" dedi.
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