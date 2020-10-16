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'Scooter neden Türkçe değil' tartışması

TBMM Çevre Komisyonu'nda, elektrikli scooter kullanımına ilişkin düzenlemeler de içeren Türkiye Çevre Ajansı'nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde "Scooter" adının Türkçe anlamı ve neden Türkçe olmadığı tartışıldı.
 16 Ekim 2020 08:25
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'Scooter neden Türkçe değil' tartışması

Son dönemde kullanımı artan scooter ile ilgili TBMM'de isim tartışması yaşandı. TBMM Çevre Komisyonu'nda, elektrikli scooter kullanımına ilişkin düzenlemeler de içeren Türkiye Çevre Ajansı'nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde "Scooter" adının Türkçe anlamı ve neden Türkçe olmadığı tartışıldı.


Milliyet'ten ÖNDER YILMAZ'ın haberine göre: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ise "Scooter'larla ilgli TSE'nin standartları var.

Biz de mecburen öyle geçtik. Türk Dil Kurumu'yla da görüştük, onların önerileri de var ama dünyanın her yerinde bu isim çok belirgin. Aynı televizyon gibi işte 'scooter' da böyle geçmeye başladı. Halkın arasına siz istediğiniz kadar başka bir şey yazın çocuklar buna 'scooter' diyor" ifadelerini kullandı.
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